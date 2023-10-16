Минулої доби українські захисники ліквідували ще 860 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 288 630 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 15 жовтня: 860 російських окупантів, 17 танків, 1 літак та 1 гелікоптер
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Втрати ворога
- особового складу — близько 288630 (+860) осіб,
- танків — 4965 (+17) од,
- бойових броньованих машин — 9385 (+23) од,
- артилерійських систем — 6910 (+44) од,
- РСЗВ — 814 (+1) од,
- засоби ППО — 547 (+0) од,
- літаків — 318 (+1) од,
- гелікоптерів — 317 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5280 (+11),
- крилаті ракети — 1531 (+0),
- кораблі /катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9271 (+22) од,
- спеціальна техніка — 981 (+5).
Джерело: Мінфін
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