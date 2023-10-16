Фонд держмайна за тиждень залучив на аукціонах 59 мільйонів гривень

Фонд державного майна України за результатами восьми приватизаційних аукціонів цього тижня залучив до бюджету 59 млн грн. Про це повідомила пресслужба ФДМУ у Фейсбуці .

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«59 мільйонів гривень інвестицій залучив ФДМУ на приватизаційних аукціонах за тиждень. Наша команда провела 8 аукціонів, у яких взяли участь 60 підприємців», — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в середньому за кожен актив змагалося 7,5 учасників.

За інформацією ФДМУ, найбільшим продажем тижня став Державний інститут з проєктування підприємств гірничорудної промисловості «Кривбаспроєкт», який за підсумком торгів був проданий за 54,3 млн грн.

Також повідомляється, що найбільша кількість учасників — 23 — боролися за занедбаний комплекс нерухомості у Житомирській області. Вартість активу зросла майже в 1 400 разів — з 1,1 тис. грн стартової (балансової) ціни до 1,5 млн грн переможної.