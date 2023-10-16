З початку року аграрії отримали кредитів на майже 60 мільярдів

З початку року 11,5 тисяч українських агропідприємств одержали 59,3 млрд грн банківських кредитів на розвиток господарств. Про це повідомляє пресслужба міністерства аграрної політики та продовольства.

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Скільки видано аграріям

З початку 2023 року 11,5 тис. українських агропідприємств одержали 59,3 млрд грн банківських кредитів на розвиток господарств, з яких за програмою «Доступні кредити 5−7−9» — 8,9 тис. підприємств профінансовано на 34,2 млрд грн.

У міністерстві зазначають, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

Київська — 11,5 млрд гривень виділено для 842 підприємств;

Вінницька — 5,4 млрд гривень — для 1 312,

Дніпропетровська — 5,3 млрд гривень — для 746;

Кіровоградська — 4,5 млрд гривень — для 1 566;

Одеська — 4,1 млрд гривень — для 1 028 підприємств.

Крім того, за програмою «Доступні кредити 5−7−9» найбільше отримали підприємства таких областей: