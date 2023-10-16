З початку року 11,5 тисяч українських агропідприємств одержали 59,3 млрд грн банківських кредитів на розвиток господарств. Про це повідомляє пресслужба міністерства аграрної політики та продовольства.
З початку року аграрії отримали кредитів на майже 60 мільярдів
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Скільки видано аграріям
З початку 2023 року 11,5 тис. українських агропідприємств одержали 59,3 млрд грн банківських кредитів на розвиток господарств, з яких за програмою «Доступні кредити 5−7−9» — 8,9 тис. підприємств профінансовано на 34,2 млрд грн.
У міністерстві зазначають, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:
- Київська — 11,5 млрд гривень виділено для 842 підприємств;
- Вінницька — 5,4 млрд гривень — для 1 312,
- Дніпропетровська — 5,3 млрд гривень — для 746;
- Кіровоградська — 4,5 млрд гривень — для 1 566;
- Одеська — 4,1 млрд гривень — для 1 028 підприємств.
Крім того, за програмою «Доступні кредити 5−7−9» найбільше отримали підприємства таких областей:
- Кіровоградська — 3,86 млрд гривень виділено для 1 255 господарств;
- Вінницька — 3,53 млрд гривень — для 1 009 господарств;
- Одеська — 3,43 млрд гривень — для 830;
- Київська — 3,23 млрд гривень — 683 господарств.
Джерело: Мінфін
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