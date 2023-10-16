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16 жовтня 2023, 9:14 Читать на русском

З початку року аграрії отримали кредитів на майже 60 мільярдів

З початку року 11,5 тисяч українських агропідприємств одержали 59,3 млрд грн банківських кредитів на розвиток господарств. Про це повідомляє пресслужба міністерства аграрної політики та продовольства.

З початку року 11,5 тисяч українських агропідприємств одержали 59,3 млрд грн банківських кредитів на розвиток господарств.
Фото:depositphotos

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Скільки видано аграріям

З початку 2023 року 11,5 тис. українських агропідприємств одержали 59,3 млрд грн банківських кредитів на розвиток господарств, з яких за програмою «Доступні кредити 5−7−9» — 8,9 тис. підприємств профінансовано на 34,2 млрд грн.

У міністерстві зазначають, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

  • Київська — 11,5 млрд гривень виділено для 842 підприємств;
  • Вінницька — 5,4 млрд гривень — для 1 312,
  • Дніпропетровська — 5,3 млрд гривень — для 746;
  • Кіровоградська — 4,5 млрд гривень — для 1 566;
  • Одеська — 4,1 млрд гривень — для 1 028 підприємств.

Крім того, за програмою «Доступні кредити 5−7−9» найбільше отримали підприємства таких областей:

  • Кіровоградська — 3,86 млрд гривень виділено для 1 255 господарств;
  • Вінницька — 3,53 млрд гривень — для 1 009 господарств;
  • Одеська — 3,43 млрд гривень — для 830;
  • Київська — 3,23 млрд гривень — 683 господарств.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
16 жовтня 2023, 9:52
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По 3 тисячі на гектар… ні про що.
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