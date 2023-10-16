Національний банк України встановив на 16 жовтня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 36,3688 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 2 копійки.
Курс валют НБУ: долар подешевшав на дві копійки
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Валютний ринок
НБУ на 16 жовтня встановив офіційний курс євро на рівні 38,27 грн.
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Джерело: Мінфін
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