Минулої доби українські захисники ліквідували ще 880 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 287 770 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 14 жовтня: 880 російських окупантів, 8 танків та 4 БПЛА
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- особового складу - близько 287770 (+880) осіб,
- танків — 4948 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 9362 (+25) од,
- артилерійських систем — 6866 (+33) од,
- РСЗВ — 813 (+2) од,
- засоби ППО — 547 (+0) од,
- літаків — 317 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5269 (+4),
- крилаті ракети — 1531 (+0),
- кораблі /катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9249 (+24) од,
- спеціальна техніка — 976 (+5).
Джерело: Мінфін
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