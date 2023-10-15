Кабмін виділив 62 мільярди на різні програми відновлення після російської агресії — Шмигаль

Фонду ліквідації наслідків збройної агресії було виділено на різні програми відновлення 62,3 млрд грн, з яких майже 1,7 млрд передбачено на Сумську область, а 673 млн — на Чернігівську. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Хто отримає кошти

«З Фонду ліквідації наслідків збройної агресії було виділено на різні програми відновлення 62,3 млрд грн. З них майже 1,7 млрд передбачено на Сумську область, 673 млн — на Чернігівську», — зазначив Шмигаль.

За словами премʼєра, спільними пріоритетами центральної влади, регіонів та громад зараз є завершення підготовки до зими, старт та успішне проходження опалювального сезону, відновлення та забезпечення соціальної складової.

Відповідно, ОВА прозвітували про високий рівень готовності до опалювального сезону: на Чернігівщині — 99,5%, на Сумщині — 99,1%.

Водночас продовжуємо розгортати мережу Пунктів незламності. На території Чернігівської області їх створено 330, в Сумській — 541.