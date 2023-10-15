Мешканець Каліфорнії виграв рекордний джекпот у лотереї Powerball — $1,76 млрд

У США мешканець штату Каліфорнія, ім'я якого не розголошують, виграв рекордний джекпот у лотереї Powerball — $1,76 млрд. Білет такої лотереї коштує $2 і купити їх можна на всій території США. Про це повідомляє ВВС.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Переможець може обрати кілька варіантів отримання виграшу ― виплату протягом 30 років або одноразову виплату у розмірі $774,1 млн. Видання пише, що шанс виграти джекпот ― 1 до 292,2 млн.

До речі, найбільший в історії виграш у лотерею становив $2,04 млрд у листопаді 2022 року. Той білет також був придбаний у Каліфорнії.