Ferrari дозволила купувати свої авто в США за криптовалюту

Італійська компанія Ferrari почала приймати оплату в криптовалюті за свої автомобілі в США. Крім того, такий вид оплати згодом стане доступним і жителям Європи. Про це повідомляє Reuters.

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У Ferrari заявили, що це рішення було прийнято у відповідь на запити ринку та дилерів. Зазначається, що багато клієнтів компанії інвестували в криптовалюту.

За словами головного маркетингово і комерційного директора Ferrari Енріко Галлієра, такі запити походять від молодих інвесторів, які збудували свої статки на криптовалютах.

Зазначається, що у першій половині цього року Ferrari відправила понад 1 800 авто до свого американського регіону, який включає США.

Співпраця з BitPaу

Ferrari почала співпрацювати з одним з найбільших процесорів криптовалютних платежів BitPaу, який буде обробляти транзакції в біткоїнах, Ethereum та USDC.

Коли Ferrari можна буде купити в Європі за крипту

Італійський автовиробник, який продав 13 200 авто у 2022 році з цінами від 200 тисяч до 2 млн євро, планує поширити криптоплатежі на Європу до першого кварталу 2024 року, а потім і на інші регіони, де криптовалюти є юридично прийнятими.

Європа, Близький Схід і Африка є найбільшими регіонами Ferrari, на які припадає 46% від загального обсягу поставок автомобілів у першій половині 2023 року.