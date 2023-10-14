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14 жовтня 2023, 15:03 Читать на русском

Світовий банк планує нову програму кредитування на понад $157 мільярдів

Президент Світового банку Аджай Банга заявив про можливість запуску амбітної програми доступного кредитування на понад $157 млрд, спрямованої на подолання наслідків зміни клімату, бідності, інших глобальних викликів. Про це він сказав під час виступу на пленарній сесії Річних зборів МВФ і Світового банку в Марракеші, передає Укрінформ.

Президент Світового банку Аджай Банга заявив про можливість запуску амбітної програми доступного кредитування на понад $157 млрд, спрямованої на подолання наслідків зміни клімату, бідності, інших глобальних викликів.
Фото: freepik.com

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«Нові інструменти дозволяють нам брати на себе більше ризиків і надалі збільшувати нашу кредитну спроможність, зберігаючи при цьому наш рейтинг AAA. Разом ми можемо надати понад $157 млрд кредитування впродовж десяти років», — наголосив він.

Банга підкреслив, що впродовж останніх місяців з цією метою вже був створений механізм портфельних гарантій та запущений інструмент гібридного капіталу. За його словами, ця ініціатива була підтримана з ентузіазмом з боку окремих розвинутих економік.

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Він також зазначив, що Світовий банк вивчає можливості щодо терміну погашення кредитів впродовж 35−40 років для соціальної сфери та інвестицій у людський капітал.

Крім того, Банга зауважив, що Світовий банк шукає спроможності для того, щоб знизити відсоткові ставки за кредитами для стимулювання переходу на чисті джерела енергії.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу.

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Джерело: Мінфін
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