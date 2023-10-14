Болгарія запровадила податок на транзит російського газу в ЄС

Болгарія запровадила податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію. Про це повідомляє Bloomberg.

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Згідно із новим законопроєктом, який був опублікований напередодні і набуває чинності невідкладно, запроваджується збір у розмірі 20 болгарських левів ($10,76) за мегават-годину газу російського походження.

Документ спрямований на імплементацію санкцій ЄС проти росії, запроваджених у відповідь на її вторгнення в Україну.

Його метою є «справедливе оподаткування прибутку, отриманого на території держави, та збільшення надходжень до бюджету».

Сама Болгарія не імпортує газ з рф, але вона є важливим маршрутом для палива до інших країн. Майже половина російського трубопровідного газу надходить до Болгарії з Туреччини через «Турецький потік» для подальшого транспортування до Угорщини, Сербії та інших частин Південної Європи.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, чия країна отримує значну частину транзитного газу з рф, вже розкритикував дії Болгарії та назвав відповідні кроки «неприйнятними».

«Для країни-члена Європейського Союзу загрожувати газопостачанню іншого члена ЄС суперечить європейській солідарності, правилам і є неприйнятним», — заявив Сійярто, який перебував з візитом у росії.

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