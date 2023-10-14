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14 жовтня 2023, 13:09 Читать на русском

Болгарія запровадила податок на транзит російського газу в ЄС

Болгарія запровадила податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію. Про це повідомляє Bloomberg.

Болгарія запровадила податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію.
Фото: freepik.com

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Згідно із новим законопроєктом, який був опублікований напередодні і набуває чинності невідкладно, запроваджується збір у розмірі 20 болгарських левів ($10,76) за мегават-годину газу російського походження.

Документ спрямований на імплементацію санкцій ЄС проти росії, запроваджених у відповідь на її вторгнення в Україну.

Його метою є «справедливе оподаткування прибутку, отриманого на території держави, та збільшення надходжень до бюджету».

Сама Болгарія не імпортує газ з рф, але вона є важливим маршрутом для палива до інших країн. Майже половина російського трубопровідного газу надходить до Болгарії з Туреччини через «Турецький потік» для подальшого транспортування до Угорщини, Сербії та інших частин Південної Європи.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, чия країна отримує значну частину транзитного газу з рф, вже розкритикував дії Болгарії та назвав відповідні кроки «неприйнятними».

«Для країни-члена Європейського Союзу загрожувати газопостачанню іншого члена ЄС суперечить європейській солідарності, правилам і є неприйнятним», — заявив Сійярто, який перебував з візитом у росії.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу.

Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
mantis05
mantis05
14 жовтня 2023, 13:56
#
Ой, смотрите: кто-то вспомнил что он член ЕС и у них там какие-то устои и ценности есть :D
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