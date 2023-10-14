Влада США стурбована китайськими майнінговими компаніями

Розташовані в США китайські майнінгові компанії викликають стурбованість щодо національної безпеки. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на представників американського уряду.

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Багато підприємств з видобутку криптовалют релокували в Штати після заборони цієї діяльності в КНР у 2021 році. За даними видання, деякі з них мають зв'язки із Комуністичною партією Китаю чи держпідприємствами.

Одним з об'єктів, що викликають стурбованість, виявилося підприємство поряд з дата-центром Microsoft і недалеко від військової бази в місті Шайєнн (штат Вайомінг).

У звіті Комітету з іноземних інвестицій за серпень 2022 року команда корпорації повідомила, що таке місце розташування «могло б дозволити китайцям проводити операції зі збору розвідувальної інформації».

Анонімні джерела в уряді США розповіли The New York Times, що стежили за об'єктом у Вайомінгу «протягом кількох місяців» і «вжили заходів для пом'якшення будь-якої потенційної розвідувальної загрози».

З містечком пов'язана Bit Origin — у червні 2022 року фірма оголосила про інвестиції в майнінговий майданчик у Шайєнні. У коментарі її представники уточнили, що відповіли на запити Комітету. За словами президента майнера Лі Цзяміна, місце було обрано після укладання угоди з місцевим постачальником електроенергії, а не через близькість до Microsoft чи ракетну базу.

Однак прямого зв'язку з китайським урядом у Bit Origin немає, на відміну від YZY Capital Holdings. За даними журналістів, фірма нібито контролюється членом Компартії та бізнесменом Юань Цянем і купила ділянку поряд із дата-центром Microsoft.

Видання також виявило майнінгові компанії, що належать або керовані Китаєм, як мінімум у 12 штатах, включаючи Арканзас, Огайо, Оклахому, Теннессі та Техас.

Влада останнього, як йдеться у статті, особливо доброзичливо ставиться до учасників галузі. При цьому місцеве законодавство забороняє підприємствам, які належать іноземним особам, отримувати доступ до критично важливої інфраструктури. Проте, зазначає ЗМІ, пов'язані з Китаєм підприємства продовжують працювати.

The New York Times також додали, що багато об'єктів оснащені пристроями від Bitmain. Хоча виробник не має прямого зв'язку з владою КНР, частина її експорту до США здійснюється через доньку Hainan Bitmain Technologies.

За даними журналістів, її адреса у місті Ваннінг (Хайнань) пов'язана з Комуністичною партією Китаю. Представник компанії уточнив, що це застарілі дані.