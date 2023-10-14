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14 жовтня 2023, 11:18 Читать на русском

Комітет Ради схвалив законопроєкт про відновлення податкових перевірок

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив доопрацьовану редакцію закону про відновлення податкових перевірок. Про це повідомляє українська редакція Forbes із посиланням на документ.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив доопрацьовану редакцію закону про відновлення податкових перевірок.
Фото: pixabay.com

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Доопрацьований проєкт закону передбачає, що мораторій на певні види перевірок скасують з 1 листопада.

Згідно із ним, до проведення документальних планових перевірок можуть бути включені платники, які за підсумками 2021 року, відповідають одному з критеріїв:

  • рівень сплати податку на прибуток на понад 50% менший, а рівень сплати ПДВ на понад 50% менший, ніж по галузі. Цей критерій не поширюватиметься на платників податків, у яких операції з експорту становлять понад 25% загальних обсягів постачання, а рівень сплати податку на прибуток не нижчий ніж 50% по галузі;
  • дебіторська заборгованість перевищує кредиторську більше ніж у 2 рази;
  • річний дохід підприємця становить понад 10 млн грн, а загальна сума витрат у податковій декларації становить понад 75% суми річного доходу;
  • заробітна плата на підприємстві менша, ніж середня по галузі.

Водночас депутати пропонують зберегти мораторій на перевірки ФОП І та II групи. Також обмеження на перевірки діятимуть для підприємств, чия податкова адреса зареєстрована на окупованих територіях або територіях, де йдуть бойові дії.

Також у законі залишиться норма, щодо обовʼязкових перевірок підакцизної продукції, готельного бізнесу та фінансових установ.

Нагадаємо

Відновлення податкових перевірок разом із ухваленням закону про фінансовий моніторинг політично значущих осіб (PEP) залишається серед невиконаних зобов'язань України перед МВФ.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Igf
Igf
14 жовтня 2023, 12:48
#
А що з 3-ю групою Фоп на єдиному податку? Досі можна не платити єсв і 5 відсотків?
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