Минулої доби українські захисники ліквідували ще 970 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 286 890 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 13 жовтня: 970 російських окупантів, 9 танків та 1 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 286890 (+970) осіб,
- танків — 4940 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 9337 (+24) од,
- артилерійських систем — 6833 (+26) од,
- РСЗВ — 811 (+0) од,
- засоби ППО — 547 (+1) од,
- літаків — 317 (+1) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5265 (+1),
- крилаті ракети — 1531 (+0),
- кораблі/катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9225 (+22) од,
- спеціальна техніка — 971 (+4).
Джерело: Мінфін
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