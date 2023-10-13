«Кожна гривня зараз має працювати на Перемогу України», — співвласник мереж Eva і Varus Руслан Шостак

Під час виступу на Міжнародному економічному форумі співвласник роздрібних мереж Eva і Varus Руслан Шостак повідомив, що бізнес в Україні має прийняти війну, як нову реальність, і навчитися в ній жити. Також, на його думку, потрібно будувати економіку і не очікувати більше від держави, ніж вона може дати. Проте бізнесу варто почати розвиватися та інвестувати.

Бізнес має стати опорою для держави, як це відбувається з початку повномасштабної війни з РФ, а для цього компаніям важливо розраховувати на власні сили та планувати розвиток. Про це під час виступу на Міжнародному економічному форумі заявив бізнесмен, співвласник торговельних мереж Eva і Varus Руслан Шостак.

«У кожній економічній галузі має з'явитися своя стратегія розвитку, щоб ВВП 1 трлн доларів став не плодом фантазії фінансових експертів, а реальністю для України. Потрібно розкласти кожну галузь, і ми знайдемо точки зростання. Ми маємо створити державно-приватну раду, для того, щоб підготувати дієві стратегії розвитку у кожній сфері», — вважає Руслан Шостак.

На його думку, наразі залучення інвестицій в економіку країни — це не просто завдання, а державна ціль. «У нашій країні мають народитися масштабні проєкти як для внутрішніх, так і для зовнішніх інвесторів. Але для цього мають бути прозорі правила, однакові для всіх інвесторів: гарантії прав і захисту для бізнесів, антикорупція правових органів, відсутність сірих схем на ринку тощо», — сказав експерт.

Він також розповів про важливий інвестиційний проєкт, який здійснює його компанія — йдеться про будівництво логістичного хабу. Це близько 1 млн кв метрів складських площ у 4-х областях України, а загальний обсяг інвестицій складає 1 млрд доларів. «Це інноваційний проєкт із відновлюваними джерелами енергії, повним циклом переробки та утилізації відходів, комплексною інфраструктурою (СТО, гуртожитки, зони відпочинку для персоналу тощо)», — каже Руслан Шостак.

Коментуючи тему експортного потенціалу України, бізнесмен зазначив, що держава має підтримувати Україну в експансії на світові ринки, тобто, мають з'явитися дипломатичні інструменти для просування українського бізнесу, як це відбувається у Туреччині або Великій Британії.

«Туреччина вибрала собі напрямок — текстиль. Держава ухвалила закон про субсидування експортерів, щоб ті хотіли розвиватись на зовнішніх ринках. Частину витрат компенсує держава. Національні товари — текстиль або турецькі авто Togga промотують перші особи держави у всьому світі. В Англії працює UK Export Finance — експортно-кредитна агенція Великобританії. Агентство дає гарантії банкам для кредитування міжнародних покупців, які купують британську продукцію, консультують, страхують бізнес», — розповів Руслан Шостак.

Він впевнений: якщо Україна буде лобіювати власну продукцію в інших країнах і запрацюють подібні державні програми для українського бізнесу, то в країні з'являться бренди та продукти, якими українці пишатимуться, як Америка пишається Apple, SpaceX тощо.

Руслан Шостак переконаний, що Україна має розвивати внутрішнє виробництво, і в країні є величезний потенціал, щоб скоротити імпорт. «Розуміючи важливість розвитку внутрішнього виробництва, ми плануємо створювати технопарки з виробництва побутової хімії, що суттєво скоротить імпорт та дасть можливість для експорту української продукції. Це наша ціль на найближчі 3−5 років», — зазначив бізнесмен.

Руслан Шостак зазначив, що бізнес має стати новою релігією для України, а економічний розвиток можливий лише за умови, що бізнес для України стане державною ідеєю та національною стратегією.

«Важливо пам'ятати, що українського бізнесу немає без України. А України немає без Перемоги. Тому сьогодні кожен українець має максимально долучитися до допомоги українській армії. Ми побудували цілу систему постачання пікапів на фронт. Це ті машини, які найбільше потрібні армії. Наш Фонд допомагає армії та дітям-сиротам — це відповідь моя та мого бізнесу на соціальний запит країни. А інвестиції, які ми продовжуємо робити в Україні, — це відповідь на економічний запит країни. Де кожна гривня сьогодні має працювати в Україні», — резюмував під час виступу на форумі Руслан Шостак.