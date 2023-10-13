Курс валют на вечір 13 жовтня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара знизився на 3 копійки у купівлі та на 4 копійки у продажу. Євро подешевшало на 7 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валюта Відкриття 13 жовтня Закриття 13 жовтня Зміни долар 36,39/36,41 36,36/36,37 ¾ євро 38,35/38,36 38,28/38,28 7/8

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,14 грн. Євро купують за 40,10 грн, а продають за 40,70 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,09−38,18, євро — 40,35−40,59 грн.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатися про вашу роботу.

Ми хочемо запитати вас, чи вам подобаються їх слухати, які теми вас цікавлять, і про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

Пройти опитування