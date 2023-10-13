Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс утричі — Держстат

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-серпні 2023 року зросло втричі порівняно з аналогічним періодом 2022 року — до $16,67 млрд із $5,51 млрд. Про це свідчать дані Держстату, повідомляє Бізнес Цензор з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Експорт товарів з України за вказаний період порівняно із січнем-серпнем 2022 року скоротився на 15,3% - до $24,48 млрд, тоді як імпорт зріс на 19,6% - до $41,14 млрд.

Держстат уточнив, що у серпні 2023 року порівняно з липнем 2023 року сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 0,3% - до $2,65 млрд, а імпорту — зріс на 0,4%, до $5,2 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в серпні 2023 року було негативним і становило $2,55 млрд. У попередньому місяці воно також було негативним — $2,52 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні-серпні 2023 року становив 0,59 (у січні-серпні 2022 року — 0,84).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 226 країнами світу.

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