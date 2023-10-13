Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс утричі — Держстат

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

13 жовтня 2023, 17:15 Читать на русском

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс утричі — Держстат

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-серпні 2023 року зросло втричі порівняно з аналогічним періодом 2022 року — до $16,67 млрд із $5,51 млрд. Про це свідчать дані Держстату, повідомляє Бізнес Цензор з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-серпні 2023 року зросло втричі порівняно з аналогічним періодом 2022 року — до $16,67 млрд із $5,51 млрд.
Фото: akzent.zp.ua

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Експорт товарів з України за вказаний період порівняно із січнем-серпнем 2022 року скоротився на 15,3% - до $24,48 млрд, тоді як імпорт зріс на 19,6% - до $41,14 млрд.

Держстат уточнив, що у серпні 2023 року порівняно з липнем 2023 року сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 0,3% - до $2,65 млрд, а імпорту — зріс на 0,4%, до $5,2 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в серпні 2023 року було негативним і становило $2,55 млрд. У попередньому місяці воно також було негативним — $2,52 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні-серпні 2023 року становив 0,59 (у січні-серпні 2022 року — 0,84).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 226 країнами світу.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу.

Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

Пройти опитування

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
13 жовтня 2023, 17:29
#
А зачем нам торговля если нам сначала дадут в долг, а затем долг простят © одна особа
+
0
BatonUA
BatonUA
13 жовтня 2023, 18:38
#
За борг заплатить той хто влаштував «банкет» — рашка
+
0
penetrator1963
penetrator1963
13 жовтня 2023, 19:29
#
Рашке фиолетово на хотелки запада и Украины компенсировать ущерб от войны. вообще, я считаю, это какой-то сюр ставить условия: «мы вам отдадим ваши 280 ярдов, когда вы компенсируете триллион ущерба». это же даже школьнику понятно, что тут нет экономической целесообразности. скорее просто заморозят, как и планировали, до конца конфликта, а потом потихоньку будут возвращать в течение 5−10 лет. оглядываясь на поведение России.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами