Середня ціна на автогаз перевищила 26 гривень за літр

Упродовж тижня, із 6 по 13 жовтня, автогаз у середньому по країні додав 0,23 грн/л — до 26,07 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», повідомляє галузеве видання еnkorr.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

На АЗК мереж ОККО й WOG літр цього виду пального за тиждень, що минув, додав 33 копійки — до 26,99 грн/л і 26,98 грн/л відповідно.

На станціях мереж SOCAR і Neftek автогаз здорожчав за тиждень на 50 коп./л — до 26,99 грн/л. На автозаправних станціях U.GO LPG здорожчав на 0,33 грн/л — до 25,86 грн/л, у мережі KLO він додав 20 копійок на літрі - до 26,49 грн/л.

Мережі VST і «БРСМ-Нафта» додали за тиждень 1,00 грн/л і 30 коп./л — до 25,90 грн/л і 25,29 грн/л відповідно.

Решта мереж підняли ціни на автогаз на 0,26−0,50 грн/л. Діапазон здорожчання цього тижня становить 0,18−1,00 грн/л і торгується в межах 24,00−26,99 грн/л.

Причини подорожчання

Основною причиною такого активного здорожчання газу трейдери вважають те, що він у жовтні приходить в Україну за значно вищими цінами.

«Якщо минулого тижня нам ще надходили довантаження із серпня, то зараз уже почало заходити все вересневе, і, відповідно, у нас збільшується собівартість продукту. І саме це — основна причина. Окрім того, ціни підштовхують також і черги на кордонах, тобто зараз погано їздять що вагони, що автомобілі», — пояснив один із великих гравців паливного ринку.

Ще один співрозмовник видання зазначив, що дефіциту ресурсу на ринку наразі немає, але сукупність перерахованих чинників підштовхує роздрібні ціни на автогаз угору.

«Якщо динаміка зростання цін на газ збережеться, то ми будемо змушені переглянути вартість газу на стелі», — зазначили в одній із великих мереж.

В іншій великій мережі теж підтвердили наміри збільшити ціну на газ на заправці протягом тижня.

Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС із 6 по 13 жовтня, грн/л: