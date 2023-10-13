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13 жовтня 2023, 10:01 Читать на русском

Ринки знижуються через зростання інфляції в США, експорт та імпорт Китаю продовжують падати: що потрібно знати вранці

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Головні новини закордонних ринків цього ранку.
Фото: pixabay.com

Американські індекси знизилися у четвер

S&P 500 та високотехнологічний Nasdaq втратили 0,6%, а індекс Dow Jones знизився приблизно на 0,5%.

Все через збільшення прибутковості казначейських облігацій США, а також зростання споживчої інфляції в країні.

Згідно зі звітом Бюро статистики праці США, індекс споживчих цін (CPI) у країні збільшився на 0,4% порівняно з попереднім місяцем і досяг 3,7% у річному вираженні. Дані виявилися гіршими за прогнози аналітиків.

Тим часом за оцінками CME FedWatch, трохи більше ніж 31% інвесторів очікує, що Федеральна резервна система США знову підвищить відсоткові ставки в грудні цього року.

Ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону зростають

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні 1,2%, японський Nikkei впав на 0,5%, південнокорейський Kospi та сінгапурський STI скоротилися на 0,9%, а китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng подешевшали на 0,6% та 2,1% відповідно.

Зростання інфляції в США, що продовжується, також вплинуло на настрої інвесторів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, посиливши очікування щодо того, що американський регулятор збереже ставки на високому рівні на тривалий термін.

При цьому падіння акцій Китаю було найбільшим, оскільки останні дані Національного бюро статистики вказали на збереження дефляційного тиску на економіку країни.

Експорт та імпорт Китаю у вересні продовжили знижуватися

За даними Головного митного управління країни, минулого місяця експорт із Китаю знизився на 6,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Імпорт також скоротився на 6,2%.

Експорт і імпорт Китаю скорочуються вже п'ятий місяць поспіль на тлі слабкого глобального попиту на китайські товари, а також попиту, що знижується всередині країни, зауважують експерти.

Тим часом США є найбільшим торговим партнером Китаю. За перші три квартали 2023 року експорт із Китаю до США впав на 16,4%, а імпорт знизився на 6%.

Акції JD стрімко дешевшають

За підсумками вчорашніх торгів, вартість паперів китайського гіганта електронної комерції знизилася більш ніж на 8%.

Все через песимізм інвесторів, що зберігається, на тлі відсутності серйозного стимулювання китайського технологічного сектору з боку Пекіна.

Крім цього, інвестиційна фірма Jefferies нещодавно знизила цільову ціну для цінних паперів JD.com, які котируються у США, з $97 до $80. Експерти очікують, що за підсумками наступного кварталу компанія покаже нульове зростання прибутків.

Джерело: Мінфін
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