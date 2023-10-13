Українці вже подали понад 50 тисяч заявок на допомогу за програмою «єВідновлення» (інфографіка)

Українці вже подали 50 383 заяв на компенсацію за пошкоджене майно в рамках програми «єВідновлення». Це на 19% більше ніж місяць тому, повідомляє голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

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За словами Шуляк, більша частина — 26 556 заяв, вже опрацьовано. З них — 74% заяв, які погоджені на виплату на загальну суму в 1,7 млрд грн і це на 21% більше, ніж два тижні тому.

Загалом, станом на 11 жовтня вже виплачено компенсацію за пошкоджене майно по 16 674 заяв на суму в 1,4 млрд грн.

Відмовлено у компенсації по 13% всіх поданих заяв.

Найбільша сума виплат

Найбільша сума виплат по пошкодженому житлу у Харківській області — 460 млн грн.

На другому місці Київська — сплачено 367 млн грн.

На третьому — Миколаївська з 68 млн грн.

Разом на ці три області припадає більш ніж половина всіх виплат по Україні.

«Середній чек по пошкодженому майну зараз складає 11 537 грн, при цьому на початку вересня 2023 року він становив 12 000 грн, тобто є тенденція до зменшення», — зазначила Шуляк.