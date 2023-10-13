Зв'язок рф з відмиванням вкрадених у FTX активів і новий апаратний гаманець Trezor Safe 3: що нового на крипторинку

Експерти Elliptic виявили зв'язок рф з відмиванням вкрадених у FTX активів

З великою ймовірністю у відмиванні частини коштів, викрадених у FTX у листопаді 2022 року, брав участь пов'язаний з РФ брокер або інший посередник. Такого висновку дійшли експерти Elliptic.

Зломщик розпочав несанкціоноване виведення коштів у день подання біржею заяви про банкрутство. За кілька годин він вилучив із гаманців платформи $477 млн у різних криптовалютах.

З вкрадених активів $434 млн склали стейблкоїни та інші токени, емітенти яких могли заморозити кошти на запит. Частково так і сталося, наприклад, із $31,5 млн в USDT.

Щоб уникнути подальших блокувань, хакер почав перекладати криптовалюти до Ethereum. Він використовував для конвертації децентралізовані біржі, включаючи Uniswap та PancakeSwap, та задіяв кроссчейн-мости Multichain та Wormhole.

Вже через три дні після злому на Ethereum-акаунті зловмисника зберігалося 245 000 ETH (близько $306 млн). Експерти Elliptic зазначили, що його здобич на той момент «значно скоротилась» через конфіскації та витрати на термінові свопи.

20 листопада 65 000 ETH з гаманця були переведені в блокчейн біткоїна через кроссчейн-протокол RenBridge, що належить Alameda Research — дочірній компанії FTX.

З отриманих після конвертації 4536 BTC хакер відправив 2849 BTC у сервіси мікшування, переважно ChipMixer. Аналітики визначили, що цим шляхом активи приблизно на $4 млн були переведені в готівку через біржі.

180 000 ETH, що залишилися в гаманці зловмисника, лежали без руху наступні дев'ять місяців. 30 вересня 2023 року хакер відновив операції з відмивання коштів.

Хакер повернув 90% коштів, вкрадених під час злому Stars Arena

SocialFi-платформа Stars Arena на базі Avalanche відновила приблизно 90% активів, втрачених через експлойт. Повернення коштів стало результатом переговорів із хакером.

7 жовтня проект втратив 266 103 AVAX (близько $3 млн на момент атаки) через «серйозний пролом у безпеці» смарт-контрактів. Внаслідок інциденту сукупна вартість заблокованих на Stars Arena активів впала до нуля.

За домовленістю, винагорода за повернення коштів склала 27 610 AVAX — 10% від загальної суми плюс 1000 AVAX, втрачених у кроссчейн-місті.

Зломщик перевів платформі двома транзакціями 239493 AVAX.

Розробники Stars Arena повідомили, що після інциденту написали новий смарт-контракт. Наразі вихідний код проходить аудит фахівців Paladin Blockchain Security.

Trezor представив новий апаратний гаманець Trezor Safe 3

Виробник апаратних гаманців Trezor представив нові гаджети: Trezor Safe 3, однойменний девайс в обмеженій серії з фокусом тільки на біткоїні і Trezor Keep Metal — рішення для резервного копіювання сид-фрази. Про це повідомляє Decrypt.

«Незважаючи на побиту аксіому „не ваші ключі, не ваша криптовалюта“, лише 2% з 420 млн користувачів вдаються до некастодіального зберігання… Очевидно, що необхідно навчати тому, як безпечно зберігати свої цифрові активи та пропонувати їм зручні продукти», — заявив голова. Trezor Матей Жак.

Trezor Safe 3 підтримує понад 7000 криптовалют та інтегрується з програмою Trezor Suite для здійснення різних операцій.

У пристрої передбачено захищений від несанкціонованого доступу апаратний компонент (EAL6+). Він забезпечує додатковий захист від фізичних атак.

У разі втрати або крадіжки Trezor Safe 3 його власники, як і раніше, можуть захистити активи за допомогою надійного пароля, який зберігається поза гаманцем.

За словами Жака, пристрій орієнтований на нових учасників. Останні, за прогнозами компанії, у рамках наступного бичачого ринку потроять аудиторію крипторинка.

Trezor Keep Metal призначений для відновлення сід-фрази. На відміну від паперу, який може використовуватися для його запису, метал більш довговічний, витримуючи пожежі в будинках, удари снарядів та інші варіанти дії.

Виготовлений з нержавіючої сталі аерокосмічного класу Trezor Keep Metal стійкий до корозії та має водонепроникне ущільнення, що забезпечує захист від вогню, води, кислот та ударів.

Trezor Keep Metal підтримує стандартні резервні копії як з 12, так і з 24 слів, а також сумісний із Shamir backup. Останній є стандартом безпеки, який дозволяє створювати кілька унікальних складових для відновлення приватних ключів.

На честь свого десятиліття компанія також випустить обмеженою серією в 2013 р. пристроїв Trezor Safe 3 з підтримкою тільки біткоїнів. Частина отриманих від продажу коштів піде на розвиток Trezor Academy — освітньої ініціативи із фокусом на цифровому золоті.

Uniswap запустила мобільний криптогаманець для Android

Розробники децентралізованої біржі Uniswap представили криптогаманець під Android.

«Спершу Uniswap була запущена на iOS у квітні і менш ніж за місяць увійшла до топ-3 гаманців за кількістю завантажень. Тепер ми пропонуємо користувачам Android простіший і безпечніший спосіб обміну», — йдеться в блозі.

Серед особливостей гаманця:

виявлення «топових токенів»;

автоматичне перемикання між основною мережею L2;

обмін «за частки секунди»;

функція swap protection захисту від MEV.

Бета-версія програми підтримує Ethereum, Polygon, Optimism та Arbitrum. Розробники пообіцяли незабаром інтегрувати й інші мережі.