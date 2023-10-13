ЄІБ виділяє Україні 30 мільйонів євро

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосив про виділення Україні 30 млн євро . Кошти будуть направлені на покращення інфраструктури та міського громадського транспорту. Про це повідомляє представництво ЄС в Україні.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Виділене фінансування у розмірі 30,7 млн євро буде спрямоване на вирішення нагальних потреб із модернізації таких українських міст, як Київ, Одеса, Львів, Луцьк та Суми, щоб забезпечити сталу мобільність і задоволення життєво важливих інфраструктурних потреб цих муніципалітетів.

22 млн євро було виділено на придбання нових екологічно чистих тролейбусів і трамваїв для Києва, Львова та Одеси, вироблених українськими компаніями.

Решту 8,74 млн євро було спрямовано на підтримку ключових муніципальних проєктів, як-от рекультивація Грибовицького сміттєзвалища та управління твердими побутовими відходами у Львові, впровадження енергоефективних заходів у дитячих садках Сум, а також покращення систем водопостачання та водовідведення у Луцьку.

«ЄІБ непохитно підтримує Україну. Це нове фінансування підкреслює наше зобов’язання підтримати не тільки в наданні негайної допомоги, але й у довгостроковій відбудові країни.

Незалежно від того, йдеться про нове трамвайне сполучення чи покращення місцевих послуг, усе, що ми робимо, спрямоване на сприяння економічному відновленню та нормалізації повсякденного життя ураженого війною українського народу", — заявив президент ЄІБ Вернер Хойєр.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу.

Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

Пройти опитування