Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 030 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 285 920 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 12 жовтня: 1030 російських окупантів, 26 танків та 17 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 285920 (+1030) осіб,
- танків — 4931 (+26) од,
- бойових броньованих машин — 9313 (+49) од,
- артилерійських систем — 6807 (+44) од,
- РСЗВ — 811 (+0) од,
- засоби ППО — 546 (+1) од,
- літаків — 316 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5264 (+17),
- крилаті ракети — 1531 (+0),
- кораблі/катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9203 (+33) од,
- спеціальна техніка — 967 (+1).
Джерело: Мінфін
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