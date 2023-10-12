Курс валют на вечір 12 жовтня: Євро на міжбанку різко пішло вниз

До закриття міжбанку курс долара знизився на 4 копійки у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 36 копійок у купівлі та на 35 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 12 жовтня Закриття 12 жовтня Зміни долар 36,43/36,45 36,39/36,41 4/4 євро 38,75/38,76 38,39/38,41 36/35

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,20 грн. Євро купують за 40,10 грн, а продають за 40,80 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,06−38,20, євро — 40,50−40,63 грн.

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