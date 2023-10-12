Біржові ціни на газ у Європі злетіли більш ніж на 10%

Передісторія У понеділок 9 жовтня Ізраїль тимчасово зупинив видобуток на ключовому газовому родовищі Тамар на тлі ескалації палестино-ізраїльського конфлікту. Частина газу з цього родовища експортується до Єгипту, який постачає ЗПГ до Європи. Після зупинки робіт постачання ізраїльського газу до Єгипту впали на 20% або на 18,4 млн. куб. м на день.

Геополітична напруженість останніми днями чинила основний вплив на зміну цін на газ, розповів аналітик шведської компанії SEB Оле Хвалбі. На тлі війни Ізраїлю з ХАМАС, експорт газу до Єгипту скоротився, що, ймовірно, знизить обсяги поставок єгипетського зрідженого природного газу, сказав він.

Крім того, пошкодження газопроводу Balticconnector на цьому тижні через можливу диверсію також ставить під сумнів безпеку ключових енергетичних інфраструктур Європи, сказав Хвалбі. «Це побоювання вразливості, безперечно, сприяло недавньому зростанню цін на газ», — додав він.

Збільшенню цін також сприяло наближення опалювального сезону. Попит на газ для опалення найближчими днями зросте, а температура знизиться на початок наступного тижня, розповів аналітик LSEG Ульріх Вебер.