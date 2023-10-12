Goldman Sachs продав платформу GreenSky групі інвесторів

Goldman Sachs Group Inc. продає платформу споживчого кредитування GreenSky та портфель її кредитів консорціуму інституційних інвесторів на чолі із Sixth Street. Про це повідомляє прес-служба Goldman Sachs.

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Очікується, що операцію буде завершено у першому кварталі 2024 року за дотримання стандартних умов закриття. При цьому сума правочину не розкривається.

Goldman придбав GreenSky, що спеціалізується на наданні кредитів на ремонт житла, у 2022 році за $1,7 млрд. За даними The Wall Street Journal, він продає її приблизно за $500 млн.

За словами голови Goldman Sachs Девіда Соломона, банк прагне звузити фокус споживчого бізнесу, і продаж GreenSky є одним із кроків у цьому напрямку.

В результаті операції Goldman зафіксує разові втрати у розмірі $0,19 на акцію, що буде відображено у його звітності за третій квартал 2023 року.

Серед інших учасників консорціуму інвесторів — KKR, Bayview Asset Management та CardWorks. Pacific Investment Management (PIMCO) купує істотну частку кредитного портфеля GreenSky, а CPP Investments надасть стратегічне фінансування.