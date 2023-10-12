Скасування фіксованого курсу істотно не позначиться на вартості житла на первинному ринку — експерт

Скасування фіксованого курсу валют не вплине на вартість житла на первинному ринку. Про це розповів Володимир Семенцов, співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини Вплив курсу на нерухомість

«Режим „керованої гнучкості“ зберігає за НБУ можливість здійснення тактичних заходів, спрямованих на задоволення попиту на валюту. Відтак очікується, що у найближчий місяць допустимий розрив міжбанківського та готівкового курсів навряд чи буде більшим за 1%, а очікуваний валютний „коридор“ збережеться в межах 38−39,5 грн/$», — прогнозує Семенцов.

Експерт нагадав, що ціноутворення на первинному ринку житла базується на курсі долара США, що в контексті кон'юнктури валютного ринку не вплине на вартість м2. А зваживши на досить низький рівень попиту та об'єктивні умови війни, протягом другої половини жовтня та в листопаді глобальні зміни у вартості житла на первинному ринку малоймовірні.

«Як і протягом 9 місяців 2023 року рівень попиту складає максимум ⅓ від довоєнного рівня. А в загальному співвідношенні з наявною пропозицією — це лише 15−20%. І у найближчій перспективі зростання попиту є малоймовірним», — підкреслив фахівець.

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Однак, за його твердженням, наявний попит розподілений нерівномірно: понад 70% покупців цікавлять квартири в уже зведених будинках, або в ЖК чи окремих чергах ЖК на завершальних стадіях будівництва (з рівнем готовності від 70% та очікуваним введенням в експлуатацію до кінця першого півріччя 2024 року).

Експерт визначив ще кілька важливих факторів, що впливають на рівень попиту:

локація з максимальною захищеністю від можливих ракетних обстрілів та «шахедних» атак (західні регіони країни, а також міста з максимальною ефективністю роботи ППО);

якість об'єкта будівництва (клас об'єкта, поверховість, використовувані будматеріали, створювані об'єкти інфраструктури, наявність рекреаційного потенціалу тощо);

ціна та площа квартир (найбільш затребуваними є оселі площею від 40 м² до 70 м2);

способи придбання (розвинені гнучкі програми із розтермінування, наявність спільних іпотечних програм з комерційними банками, знижки та акційні пропозиції);

реноме девелопера: активність будівництва попри надскладні воєнні умови, відкритість та демократична поступливість перед інвесторами, що вклали кошти ще до початку широкомасштабного вторгнення.

«Загалом розвиток первинного ринку — це не омана, адже зведення новобудов триває. Крім того, на ринку з'являються нові якісні проєкти, включно із сервісними апартаментами, що з часом можуть зайняти нішу орендного житла. Проте повноцінний розвиток ринку можливий після настання української перемоги. Від цього залежить системність відбудови України, прихід потужних іноземних інвесторів, розвиток фондів інвестування в нерухомість (REIT-фондів)», — підсумував Семенцов.