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12 жовтня 2023, 12:16 Читать на русском

Скасування фіксованого курсу істотно не позначиться на вартості житла на первинному ринку — експерт

Скасування фіксованого курсу валют не вплине на вартість житла на первинному ринку. Про це розповів Володимир Семенцов, співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development.

Скасування фіксованого курсу валют не вплине на вартість житла на первинному ринку.
Фото: depositphotos

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Вплив курсу на нерухомість

«Режим „керованої гнучкості“ зберігає за НБУ можливість здійснення тактичних заходів, спрямованих на задоволення попиту на валюту. Відтак очікується, що у найближчий місяць допустимий розрив міжбанківського та готівкового курсів навряд чи буде більшим за 1%, а очікуваний валютний „коридор“ збережеться в межах 38−39,5 грн/$», — прогнозує Семенцов.

Експерт нагадав, що ціноутворення на первинному ринку житла базується на курсі долара США, що в контексті кон'юнктури валютного ринку не вплине на вартість м2. А зваживши на досить низький рівень попиту та об'єктивні умови війни, протягом другої половини жовтня та в листопаді глобальні зміни у вартості житла на первинному ринку малоймовірні.

«Як і протягом 9 місяців 2023 року рівень попиту складає максимум ⅓ від довоєнного рівня. А в загальному співвідношенні з наявною пропозицією — це лише 15−20%. І у найближчій перспективі зростання попиту є малоймовірним», — підкреслив фахівець.

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Однак, за його твердженням, наявний попит розподілений нерівномірно: понад 70% покупців цікавлять квартири в уже зведених будинках, або в ЖК чи окремих чергах ЖК на завершальних стадіях будівництва (з рівнем готовності від 70% та очікуваним введенням в експлуатацію до кінця першого півріччя 2024 року).

Експерт визначив ще кілька важливих факторів, що впливають на рівень попиту:

  • локація з максимальною захищеністю від можливих ракетних обстрілів та «шахедних» атак (західні регіони країни, а також міста з максимальною ефективністю роботи ППО);

  • якість об'єкта будівництва (клас об'єкта, поверховість, використовувані будматеріали, створювані об'єкти інфраструктури, наявність рекреаційного потенціалу тощо);

  • ціна та площа квартир (найбільш затребуваними є оселі площею від 40 м² до 70 м2);

  • способи придбання (розвинені гнучкі програми із розтермінування, наявність спільних іпотечних програм з комерційними банками, знижки та акційні пропозиції);

  • реноме девелопера: активність будівництва попри надскладні воєнні умови, відкритість та демократична поступливість перед інвесторами, що вклали кошти ще до початку широкомасштабного вторгнення.

«Загалом розвиток первинного ринку — це не омана, адже зведення новобудов триває. Крім того, на ринку з'являються нові якісні проєкти, включно із сервісними апартаментами, що з часом можуть зайняти нішу орендного житла. Проте повноцінний розвиток ринку можливий після настання української перемоги. Від цього залежить системність відбудови України, прихід потужних іноземних інвесторів, розвиток фондів інвестування в нерухомість (REIT-фондів)», — підсумував Семенцов.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Genna Smatko
Genna Smatko
12 жовтня 2023, 12:56
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Пусть барыги переживают. Простому человеку своего жилища не видать.
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Abramon
Abramon
12 жовтня 2023, 13:00
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«Скасування фіксованого курсу істотно не позначиться на вартості житла на первинному ринку» — звичайно ж не позначеться, такий рівень цін на квадрат котловану, що кому воно потрібно під час війни. Кому дійсно потрібно житло, купує на вторинному ринку, а «інвєстори» ще з попередніх котлованів не всі вийшли.
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