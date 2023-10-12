JPMorgan протестував платіжну блокчейн-мережу, прогноз зростання Ethereum: що нового на крипторинку

JPMorgan протестував свою платіжну блокчейн-мережу під час проведення операції для BlackRock

Представники банку JPMorgan здійснили першу транзакцію з розрахунку застави на основі блокчейн-мереж за участю компаній BlackRock і Barclays. Про це повідомляє Bloomberg.

Блокчейн Onyx від JPMorgan на базі Ethereum та токенізована мережа забезпечення (TCN) використовувалися BlackRock для токенізації акцій одного зі своїх фондів. Потім цифрові активи було передано на рахунки Barclays. Вони послужили забезпеченням у позабіржовій торгівлі деривативами.

Токенізація традиційних фінансових активів має велике значення для банків. У цій галузі JPMorgan є одним з лідерів та піонерів. Процес було здійснено протягом декількох хвилин завдяки з'єднанню між трансфер-агентом фонду та TCN.

Переказ між Blackrock та Barclays був майже миттєвим і став першим випадком для BlackRock, JP Morgan та Barclays, коли акції MMF (відкриті взаємні фонди, які інвестують у короткострокові боргові цінні папери зі строком погашення менше одного року) використовуються як застава між двосторонніми. аналогами деривативів.

Аналітик Standard Chartered спрогнозував Ethereum за ціною в $8000

До кінця 2026 року курс другий із капіталізації криптовалюти може зрости вп'ятеро — до $8000. Про це заявив голова відділу досліджень Standard Chartered Джеффрі Кендрік, повідомляє Reuters.

Згідно зі звітом, Ethereum набирає популярності завдяки повсюдному використанню в різних екосистемах, смарт-контрактах, іграх та токенізації традиційних активів.

«Ми розглядаємо рівень $8000 як сходинку до нашої довгострокової „структурної“ оцінки вартості $26 000−35 000», — зазначив аналітик.

Останній прогноз розрахований до 2040 року та передбачає подальший розвиток Ethereum, а також появу нових способів використання блокчейну, вважає Кендрік.

Палестинські бойовики отримали щонайменше $134 мільйони у криптовалютах — WSJ

З серпня 2021 року до червня поточного угруповання Палестинський ісламський джихад (PSJ), ХАМАС і «Хезболла» отримали величезні суми в цифрових активах. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними аналітиків Elliptic, PSJ утримує понад $93 млн у криптовалюті. Згідно з дослідженням ізраїльської фірми BitOK, пов'язані з ХАМАС гаманці налічують близько $41 млн.

Цифрові активи також використовувалися ліванським угрупуванням «Хезболла», яке отримало приблизно $12 млн від PSJ.

Експертам не вдалося визначити, чи використовувалася криптовалюта, отримана терористами, безпосередньо для фінансування нещодавнього нападу на Ізраїль.

Не встановлено і точної кількості конфіскованих активів. Проте дослідники вважають, що вилучені кошти становлять вкрай низький відсоток загального обсягу.

За словами аналітиків, величезні суми в криптовалюті говорять про успішні зусилля влади Ізраїлю та США щодо боротьби з фінансуванням тероризму.

Майже всі шляхи отримання традиційних грошей для заборонених угруповань або перекриті або ретельно відстежуються.

Проте, цифрові активи стали одним з основних інструментів для ХАМАС, поряд з доставкою готівки в Газу з Єгипту.

Експерти також зазначають, що ХАМАС припинив публікувати адреси відкрито, щоб зберегти анонімність «донорів».

Стейблкоїн Real USD впав на 50%

Забезпечений токенізованою нерухомістю стейблкоїн Real USD (USDR) втратив прив'язку. Ціна активу впала на 50%.

Капіталізація випущеної TangibleDAO монети до події становила близько $45 млн, а курс утримувався на цільовій позначці. Однак у середу, 11 жовтня, USDR раптово подешевшав приблизно вдвічі.

Згідно з інформацією на сайті проєкту Real USD позиціонується як «нова форма грошей, забезпечених нерухомістю», здатна приносити 8−15% річних.

Дані аналітичного дашборду на Dune дають підстави припустити, що USDR різко втратив прив'язку через хвилю погашення активу.

Забезпеченням стейблкоїну служили здебільшого неліквідні активи на кшталт нерухомості та, дещо меншою мірою, «стабільна монета» DAI.