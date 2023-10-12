Минулої доби українські захисники ліквідували ще 990 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 284 890 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 11 жовтня: 990 російських окупантів, 42 танки та 21 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 284890 (+990) осіб,
- танків — 4905 (+42) од,
- бойових броньованих машин — 9264 (+44) од,
- артилерійських систем — 6763 (+32) од,
- РСЗВ — 811 (+2) од,
- засоби ППО — 545 (+0) од,
- літаків — 316 (+0) од,
- гелікоптерів - 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5247 (+21),
- крилаті ракети — 1531 (+1),
- кораблі /катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9170 (+25) од,
- спеціальна техніка — 966 (+1).
Джерело: Мінфін
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