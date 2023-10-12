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12 жовтня 2023, 9:42 Читать на русском

Громади цього року отримали від держави 109 мільярда гривень дотацій

Лише у вересні громади отримали від держави 16,9 млрд грн трансфертів: базової, додаткової, реверсної та інших дотацій. Загальна сума трансфертів цього року склала понад 109 млрд грн. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 10 жовтня.

Лише у вересні громади отримали від держави 16,9 млрд грн трансфертів: базової, додаткової, реверсної та інших дотацій.
Фото: kmu.gov.ua

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«У 2024 році влада на місцях отримає понад 300 млрд грн. Також на місцях залишаться вже накопичені кошти. За 9 місяців 2023 року залишки на рахунках місцевих бюджетів збільшилися майже на 88 млрд грн і склали понад 203 млрд грн», — зауважив Шмигаль.

Прем'єр-міністр підкреслив, що переспрямування військового ПДФО на дрони, військову техніку й боєприпаси дозволить Україні мати власну потужну та надійну зброю, а громади при цьому зможуть і надалі виконувати свої зобов’язання перед людьми.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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kadaad1988
kadaad1988
12 жовтня 2023, 11:17
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Новые стадионы, клумбы, мощение дорожек…
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