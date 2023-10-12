Подкасти дуже зручні. Їх можна слухати в машині, не відволікаючись, і отримувати оперативну новинну інформацію. Можна слухати на ніч, або під час перерви, коротко кажучи — в будь-якій ситуації. А потім поставити на паузу і повернутись до прослуховування, коли це буде зручніше робити.
Чи слухаєте ви подкасти (опитування)
Вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу.
Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.
Після відповіді на запитання ви можете змінити свій вибір, або повернутись на кілька кроків назад, якщо хочете надати іншу відповідь.
Ми будемо дуже вдячні вам за ваш час!
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 9
Вся мультимедиа — зло, вот был бы запах. Как сказал классик: «запах тем и хорош, не нравится — отойди» 🤣
текст набагато краще сприймається — легко знайти потрібний фрагмент, перечитати і т.п. В тексті меньше води (а якщо є — її легко пропустити). Мабуть це авторів і відлякує :)