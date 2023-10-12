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12 жовтня 2023, 9:08 Читать на русском

Чи слухаєте ви подкасти (опитування)

Подкасти дуже зручні. Їх можна слухати в машині, не відволікаючись, і отримувати оперативну новинну інформацію. Можна слухати на ніч, або під час перерви, коротко кажучи — в будь-якій ситуації. А потім поставити на паузу і повернутись до прослуховування, коли це буде зручніше робити.

Подкасти дуже зручні.

Вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу.

Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

Після відповіді на запитання ви можете змінити свій вибір, або повернутись на кілька кроків назад, якщо хочете надати іншу відповідь.

Ми будемо дуже вдячні вам за ваш час!

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 9

+
+58
Sarevok
Sarevok
6 жовтня 2023, 10:15
#
Я не люблю подкасты, но иногда слушаю, потому что бывает, что интересующий меня материал, доступен только в таком формате. А так я бы предпочел текст или видео. Проблема подкастов в том, что на них сложно концентрировать внимание. Слушая подкаст, я часто начинаю читать или делать еще что-то параллельно, а потом ловлю себя на том, что последние несколько минут подкаста пролетели мимо моих ушей. Приходится останавливаться, перематывать запись назад и слушать снова.
+
0
mlp711141
mlp711141
12 жовтня 2023, 10:26
#
Почти аналогично. Только лишь с разницей, что когда читаю, то что слышу, не выпадает из слуха. Это адаптивно (девчоночий мозг с эмуляцией мужского мышления — это врожденное, зато всю многозадачность мозга могу при необходимости сконцентрировать вокруг одной задачи), и я тоже слушаю именно тогда, когда нет другого способа подачи информации. Предпочитаю читать, потом видео на ютьюбе, а подкасты — в последнюю очередь.
+
0
Ranet
Ranet
12 жовтня 2023, 10:47
#
А в чем преимущество видео? Его ж не только слушать нужно, но еще и смотреть!
Вся мультимедиа — зло, вот был бы запах. Как сказал классик: «запах тем и хорош, не нравится — отойди» 🤣
+
+84
yarg
yarg
6 жовтня 2023, 12:11
#
Ні. незручно.
текст набагато краще сприймається — легко знайти потрібний фрагмент, перечитати і т.п. В тексті меньше води (а якщо є — її легко пропустити). Мабуть це авторів і відлякує :)
+
+24
newoleksa
newoleksa
6 жовтня 2023, 12:17
#
Ні
+
0
Андрей Татра
Андрей Татра
12 жовтня 2023, 9:46
#
Нет…подкастам👁️🤭🙄😳👀😉
+
0
mlp711141
mlp711141
12 жовтня 2023, 10:28
#
Подкасты удобнее в автомобиле, но у меня его нет. Да и с большим удовольствием слушаю новости по радио, чем подкасты.
+
+15
Moonlighter
Moonlighter
12 жовтня 2023, 10:48
#
Подкасты хочется слушать только от интересных людей, которых сейчас очень мало. Сам формат подкаста уже скучный и слушать даже 30 минут муторно. Не хочется тратить по пол часа не понятно на что, уже молчу что некоторые делают и по часу и два.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
12 жовтня 2023, 11:14
#
Подкасты — что это такое?!
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