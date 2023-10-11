Фінляндія виділила Україні пакет військової допомоги на 95 мільйонів євро

В середу, 11 жовтня, Фінляндія оголосила про виділення 19-го пакета військової допомоги Україні на 95 млн євро. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Фінляндії.

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Зазначається, що президент Фінляндії Саулі Нііністьо ухвалив рішення з цього питання за пропозицією уряду. Це вже 19-та за рахунком партія військової допомоги з Фінляндії в Україну.

«В Україні триває війна, результат якої вирішить порядок безпеки Європи і Фінляндії в далекому майбутньому. Ми продовжимо рішуче підтримувати Україну разом із нашими союзниками», — повідомив міністр оборони Антті Хаккянен.

За його словами, загальна вартість комплектів оборонної техніки, поставлених Фінляндією в Україну, наразі становить 1,4 млрд євро.

Для гарантій безпечної доставки допомоги, подробиці змісту пакета не оголошуються.

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