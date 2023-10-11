У Зеленського розповіли, коли почнуться переговори про вступ України до ЄС

Переговори про вступ України до ЄС мають початися у першому півріччі 2024 року. Про це заявив заступник голови Офісу президента Ігорь Жовква за підсумками зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єра Бельгії Александра Де Кроо.

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«Саме під час головування Бельгії у Раді ЄС (перше півріччя 2024 року) розпочнеться фактичний початок переговорів про членство України в ЄС», — написав він у Facebook.

За словами Жовкви, головування Бельгії не обмежиться лише символізмом. Він підкреслив, що союзник підтримуватиме Україну з самого «інституційного серця» Євросоюзу.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у червні минулого року Європейська рада на саміті у Брюсселі надала Україні статус кандидата на членство в ЄС. Україна має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

В червні 2023 року єврокомісар Олівер Вархеї заявив, що Україна завершила виконання 2 із 7 рекомендацій Єврокомісії для початку переговорів про вступ в ЄС.

В кінці вересня 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна завершує виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні.

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