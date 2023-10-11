Курс валют на вечір 11 жовтня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара знизився на 4 копійки у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 3 копійки у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 11 жовтня Закриття 11 жовтня Зміни долар 36,47/36,49 36,43/36,45 4/4 євро 38,69/38,71 38,72/38,74 3/3

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,20 грн. Євро купують за 40,10 грн, а продають за 40,75 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,14−38,21 євро — 40,50−40,70 грн.

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