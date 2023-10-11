Exxon стане найбільшою нафтокомпанією у світі після покупки свого конкурента Pioneer за $60 мільярдів

Exxon Mobil погодилася купити конкурента Pioneer Natural Resources в рамках угоди, що включає всі акції, на суму $59,5 млрд. З урахуванням боргу сума становить $64,5 млрд, йдеться у повідомленні Exxon.

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Поглинання також забезпечить Exxon десятиліття низьковитратного видобутку на найбільшому нафтовому родовищі США.

Угода буде повністю сплачена акціями. Акціонери Pioneer за кожну акцію компанії, що їм належить, отримають по 2,3234 акції Exxon. Це складає $253 виходячи з ціни на закриття торгів 5 жовтня і є премією приблизно в 18% до вартості паперів Pioneer.

Угода буде закрита на початку 2024 року, повідомили компанії. Ради директорів обох компаній одноголосно схвалили угоду, але її завершення необхідно отримати схвалення з боку акціонерів Pioneer і регулюючих органів.

За даними Reuters, дана угода стане найбільшою для Exxon з моменту покупки Mobil Oil за $81 млрд у 1998 році, за кілька років до початку сланцевого буму і зробить Exxon найбільшим виробником у світі.

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