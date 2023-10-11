Ізраїль заморозив крипторахунки ХАМАС, Binance не змогла створити фонд порятунку криптоіндустрії: що нового на ринку

Binance не змогла створити фонд порятунку криптоіндустрії на $1 млрд — Bloomberg

Голові криптобіржі Binance Чанпену Чжао не вдалося реалізувати ініціативу створення фонду на $1 млрд для відновлення індустрії після краху криптовалютної біржі FTX. Про це повідомляє Bloomberg.

План Чжао передбачав збирання великої суми від великих гравців індустрії. Під час саміту G20 глава біржі нагадав про відповідальність за захист користувачів та закликав до співпраці.

У Binance наголосили, що у програмі взяли участь близько 18 компаній, але публічно назвали лише 9.

За даними Bloomberg, у рамках ініціативи вдалося зібрати лише $64 млн. Лише один із заявлених учасників вклав усі обіцяні кошти.

Організація була структурована як фонд. Учасники розпоряджалися отриманими грошима як завгодно.

Загалом ініціатива Чжао профінансувала 14 проєктів, які не окреслили публічно. У компанії додали, що Binance перевела $985 млн із вкладених у фонд коштів назад у корпоративну скарбницю та планує використовувати їх для інвестицій.

У публічних криптогаманцях, пов'язаних з організацією, залишилося близько $32,4 млн.

Аналітики інвестгіганта Fidelity визначили біткоїн, як найбезпечнішу криптовалюту у світі

Біткоїн — найбезпечніша, децентралізована та дефіцитна криптовалюта у світі. Про це йдеться у новому дослідженні Fidelity Digital Assets.

Фахівці відзначили подальше ухвалення цифрового золота на тлі значних перешкод, з якими зіткнулися інші активи в секторі. Це проявляється у збільшенні аудиторії екосистеми та зростанні частки в інвестиційних портфелях.

Основні тези дослідження:

Біткоїн найкраще розуміти, як грошовий товар, засіб збереження капіталу в цифровому світі.

Перша криптовалюта принципово відрізняється від іншого активу в секторі. Конкуренти не можуть змагатися у таких аспектах, як безпека, децентралізація. Біткоїн сприймається як надійні цифрові гроші. Будь-які спроби «поліпшити» ці властивості вимагатимуть компромісів.

Не обов'язково існує взаємна винятковість між успіхом мережі біткоїна та інших блокчейнів. Швидше, решта екосистеми може задовольняти різні потреби або вирішувати інші проблеми, якими цифрове золото просто не займається.

Інші проєкти, не пов'язані з біткоїном, слід оцінювати з іншого погляду, ніж першу криптовалюту.

Біткоїн слід розглядати як точку входу для традиційних інвесторів, які прагнуть отримати доступ до сектора.

Інвестори повинні дотримуватися двох різних підходів до розгляду інвестицій в екосистему. Перший — сприймати біткоїн як грошовий товар, що формується. Другий — розглядати додавання інших цифрових активів, які за своїми властивостями подібні до венчурного капіталу.

Ізраїль заморозив криптовалютні рахунки ХАМАС

Кіберпідрозділ поліції Ізраїлю «Лахав 433» заморозив криптовалютні рахунки бойовиків ХАМАС, які використовуються для збору пожертв у соцмережах. Про це повідомляє The Times Of Israel.

Видання з посиланням на поліцію вказало, що заблоковані адреси використовувалися з початку збройного конфлікту 7 жовтня.

«Лахав 433» працює спільно з Міністерством оборони, Шабаком та іншими спецслужбами для обмеження фінансування ХАМАС. Із заморожуванням активів Ізраїлю також допомагала криптобіржа Binance, йдеться у статті.

За даними ЗМІ, влада Ізраїлю також співпрацювала з поліцією Великобританії, щоб дістатися до передбачуваних рахунків терористів у банку Barclays.

Ринкова частка біткоїна наблизилася до дворічного максимуму

Індекс домінування першої криптовалюти досяг 51,1%, наблизившись до показників квітня 2021 року. Про це свідчать дані TradingView.

Біткоїн домінація (BTC.D) досягала порівнянних значень у червні цього року, проте швидко скоригувалась.

Сьогодні, 11 жовтня, біткоїн торгується близько $27 100 — за 2023 рік актив зріс на 66%. Загальна капіталізація монети сягає $528,8 млрд.