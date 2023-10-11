Китай збільшить стимулюючі заходи для економіки, а акції американських ІТ-компаній переоцінені: що потрібно знати вранці

Американські індекси зросли у вівторок

S&P 500 додав 0,5%, високотехнологічний Nasdaq зріс на 0,6%, а індекс Dow Jones зріс на 0,4%.

Поліпшенню ринкових настроїв сприяло падіння прибутковості казначейських облігацій США, а також очікування, що зростають, з приводу того, що Федеральна резервна система, ймовірно, завершила цикл підвищення відсоткових ставок.

Тим часом доходність десятирічних американських держоблігацій знизилася до 4,65%, а доходність дворічних облігацій впала до 4,96%.

Ринки Азії ростуть слідом за Уолл-Стріт

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс приблизно на 1,5%, японський Nikkei додав 0,8%, південнокорейський Kospi подорожчав на 2,3%, гонконгський Hang Seng та китайський Shanghai Composite збільшилися на 0,2% і 1,8% відповідно, а сінгапурський STI практично не змінився.

Все через зростаючі очікування щодо того, що американський регулятор більше не підвищуватиме процентні ставки.

Настрої інвесторів у регіоні також були підтримані оптимістичнішими прогнозами щодо прибутку південнокорейської Samsung Electronics. Компанія очікує падіння операційного прибутку за підсумками третього кварталу 2023 року на 78%, що виявилося кращим за прогнози аналітиків.

У ході сьогоднішніх ранкових торгів акції Samsung Electronics зростають більш ніж на 3%.

Китай планує розширити стимулюючі заходи для своєї економіки

За даними Bloomberg, китайська влада розглядає можливість збільшення дефіциту бюджету шляхом випуску додаткових держоблігацій на суму близько $137 млрд.

Отримані від випуску боргових цінних паперів кошти Пекін планує направити на фінансування витрат на інфраструктуру, щоб підтримати економіку країни, що сповільнюється.

На думку експертів, такий крок з боку влади Китаю підвищить довіру інвесторів до китайського фондового ринку, оскільки він означатиме зміну позиції уряду країни, яка раніше уникала ширших бюджетних стимулів.

Тим часом дедалі більше приватних фондів роблять ставку на зростання китайського ринку акцій в очікуванні того, що спад на фондовому ринку країни добіг кінця, зауважує Yahoo Finance.

Банк Англії: акції технологічних компаній США переоцінені

На думку центрального банку Великобританії, враховуючи вплив вищих процентних ставок та невизначеність, пов'язану з інфляцією та економічним зростанням США, оцінки акцій американських IT-компаній, а також деяких інших ризикованих активів виглядають завищеними.

Коментарі Банку Англії пролунали в той час, коли акції багатьох популярних серед інвесторів технологічних компаній США торгуються значно дорожче за середні вартісні оцінки за індексом S&P 500. Крім цього, зараз процентні ставки знаходяться поблизу рекордних максимумів, а геополітична напруженість за кордоном продовжує зростати, зауважує CNBC News.

Навіть після падіння вартості цінних паперів деяких технологічних компаній (Microsoft, Alphabet і NVIDIA), що послідувало за нещодавнім зростанням, їхня оцінка вартості все ще перевищує середні значення американського ринку акцій, зазначають експерти.