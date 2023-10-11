Минулої доби українські захисники ліквідували ще 820 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 283 900 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 10 жовтня: 820 російських окупантів, 34 танки та 1 літак
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Втрати ворога
- особового складу — близько 283900 (+820) осіб,
- танків — 4863 (+34) од,
- бойових броньованих машин — 9220 (+91) од,
- артилерійських систем — 6731 (+18) од,
- РСЗВ — 809 (+1) од,
- засоби ППО — 545 (+1) од,
- літаків — 316 (+1) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5226 (+19),
- крилаті ракети — 1530 (+0),
- кораблі /катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9145 (+20) од,
- спеціальна техніка — 965 (+4).
Джерело: Мінфін
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