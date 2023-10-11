Небанківський фінринок у вересні: два нових гравця та 20 пішло з ринку

Кількість учасників небанківського фінансового ринку у вересні зменшилася з 1 234 (станом на 31 серпня) до 1 215 (станом на 30 вересня), водночас кількість банків залишилася незмінною — 64. Про це йдеться в даних НБУ .

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Хто вибув з реєстру

З реєстрів виключено 20 учасників ринку небанківських фінансових послуг: шість фінансових компаній, два ломбарди, три кредитні спілки та одного страхового брокера — добровільно, інших п’ять фінансових компаній, двох страховиків та один ломбард — примусово.

Крім того, одну фінансову компанію виключено з Державного реєстру фінансових установ та у статусі платіжної установи включено до Реєстру платіжної інфраструктури. До реєстру також включено дві нові колекторські компанії, водночас одному страховому брокеру відмовлено у включенні до реєстру.

Протягом місяця семи фінансовим компаніям, двом ломбардам, трьом кредитним спілкам та одній лізинговій компанії анульовано всі ліцензії добровільно (на підставі поданих ними заяв), а іншим чотирьом страховикам та одному ломбарду — примусово (як захід впливу).

Відмовлено в погодженні набуття / збільшення істотної участі у двох страховиках. Двом страховикам зупинено дію ліцензій. Одній фінансовій компанії відмовлено у видачі ліцензії.

Хто працює на ринку

Станом на 30 вересня на небанківському ринку працювали 99 страховиків non-life (у серпні був 101), 12 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 158 ломбардів (був 161), 143 кредитні спілки (було 146), 82 лізингові компанії (кількість не змінилася), 594 фінансові компанії (було 606), 56 страхових брокерів (було 57), 70 колекторських компаній (було 68).

Крім того, на ринку визнано 24 банківські групи (було 25) та 20 небанківських (було 21).

На платіжному ринку діє 23 платіжні системи, створені резидентами, ураховуючи державні (було 24), та 16 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку діють надавачі фінансових платіжних послуг, серед яких 19 платіжних установ (було 18), 11 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк-емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, входять 32 комерційні агенти (було 46) та 34 технологічні оператори платіжних послуг (кількість не змінилася).

Інформація про всіх учасників платіжного ринку — тут.