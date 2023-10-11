Зеленський анонсував запуск «зернового коридору» через Молдову та Румунію

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За словами Зеленського, разом із Йоганнісом він обговорив можливі спільні дії щодо захисту не лише портів, а всього регіону України, Молдови, Румунії.

Він наголосив, що Україна, Румунія, Молдова здатні створити «дуже потужну основу для розвитку не лише наших країн та народів, а й усієї Європи».

«І вже скоро запрацює „зерновий коридор“ з України через Молдову, Румунію. І це взірець того, як багато ми можемо зробити разом. Що матиме велике значення не лише для нас, а й для Європи та світу в цілому», — сказав він.

Нагадаємо

17 липня рф направила Туреччині, Україні й ООН свої заперечення щодо продовження «зернової угоди» та відмовилася її продовжувати.