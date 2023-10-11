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11 жовтня 2023, 9:22 Читать на русском

Зеленський анонсував запуск «зернового коридору» через Молдову та Румунію

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення нового «зернового коридору» через Молдову та Румунію, про це він сказав на пресконференції в Бухаресті після переговорів із президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, пише «Інтерфакс-Україна».

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення нового «зернового коридору» через Молдову та Румунію, про це він сказав на пресконференції в Бухаресті після переговорів із президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, пише «Інтерфакс-Україна».►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДеталіЗа словами Зеленського, разом із Йоганнісом він обговорив можливі спільні дії щодо захисту не лише портів, а всього регіону України, Молдови, Румунії.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

За словами Зеленського, разом із Йоганнісом він обговорив можливі спільні дії щодо захисту не лише портів, а всього регіону України, Молдови, Румунії.

Він наголосив, що Україна, Румунія, Молдова здатні створити «дуже потужну основу для розвитку не лише наших країн та народів, а й усієї Європи».

«І вже скоро запрацює „зерновий коридор“ з України через Молдову, Румунію. І це взірець того, як багато ми можемо зробити разом. Що матиме велике значення не лише для нас, а й для Європи та світу в цілому», — сказав він.

Нагадаємо

17 липня рф направила Туреччині, Україні й ООН свої заперечення щодо продовження «зернової угоди» та відмовилася її продовжувати.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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MaxTirpiz
MaxTirpiz
11 жовтня 2023, 10:01
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Міг би пельку закрити і менше «анонсувати»
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mantis05
mantis05
11 жовтня 2023, 10:35
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Так-то, президент и должен этим заниматься. А пассивная агрессия — то так себе позиция)
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MaxTirpiz
MaxTirpiz
11 жовтня 2023, 11:06
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Чем президент должен заниматься ? Анонсированием ? Это в Конституции такое есть ?
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