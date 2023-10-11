Вже незабаром клієнтам ПУМБ стане доступна державна програма підтримки «Доступний факторинг»

Відповідно до умов нової програми «Доступний факторинг», держава компенсуватиме вартість факторингу, наданого банками, до рівня 13%.

Сьогодні запуск факторингу з компенсацією відсотків є важливим кроком у сприянні розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. Завдяки такій ініціативі підприємства зможуть отримати доступ до необхідного та, що важливо, доступного фінансування навіть у період війни.

Факторинг — це дієвий інструмент, який дозволяє постачальникам отримувати до 100% вартості поставлених товарів або наданих послуг ще до того як замовник розрахується з ними. Він допоможе уникнути браку оборотних коштів та не чекати на оплату від покупця місяцями.

Компенсації підлягатимуть будь-які товари, послуги або роботи українського виробництва. Надаватимуть же факторинг банки-фактори, що уклали договір про співробітництво з Фондом розвитку підприємництва та надають факторингові послуги.

ПУМБ вже багато років утримує позиції беззаперечного лідера у наданні факторингових послуг, обіймаючи долю ринку більше 52%. Враховуючи увесь досвід та експертизу, банк одним із перших підтримав ініціативу та доєднався до розробки програми. Зокрема безпосередню участь від банку взяла Людмила Бельдинська, керівниця відділу факторингу ПУМБ.