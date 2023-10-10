Міжнародна організація з міграції збільшила суму виплат українцям

З 1 жовтня в Україні запроваджена нова сума виплат багатоцільової грошової допомоги від Міжнародної організації з міграції (МОМ) у розмірі 3600 грн на місяць. Такі виплати здійснюються протягом трьох місяців. Про це повідомляє Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

►Читайтетелеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«Ця зміна відбулася через те, що попередня сума (2220 грн) є недостатньою для покриття базових потреб громадян. Тому розмір виплат був переглянутий. Цей процес буде регулярним, із коригуванням відповідно до значних цінових змін», — йдеться в повідомленні.

Усі, хто реєструються та мають право на отримання допомоги після 1 жовтня 2023 року, отримають збільшену суму. Для осіб, зареєстрованих до цієї дати, сума переказу відповідатиме чинному розміру 2220 грн на члена сім'ї.

Реєстрація на грошову допомогу від Міжнародної організації з міграції буде доступною у Харкові з 11 жовтня 2023 року.

Для отримання додаткової інформації щодо програми багатоцільової грошової допомоги від МОМ можна звернутися на гарячу лінію: