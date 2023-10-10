З 1 жовтня в Україні запроваджена нова сума виплат багатоцільової грошової допомоги від Міжнародної організації з міграції (МОМ) у розмірі 3600 грн на місяць. Такі виплати здійснюються протягом трьох місяців. Про це повідомляє Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Міжнародна організація з міграції збільшила суму виплат українцям
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«Ця зміна відбулася через те, що попередня сума (2220 грн) є недостатньою для покриття базових потреб громадян. Тому розмір виплат був переглянутий. Цей процес буде регулярним, із коригуванням відповідно до значних цінових змін», — йдеться в повідомленні.
Усі, хто реєструються та мають право на отримання допомоги після 1 жовтня 2023 року, отримають збільшену суму. Для осіб, зареєстрованих до цієї дати, сума переказу відповідатиме чинному розміру 2220 грн на члена сім'ї.
Реєстрація на грошову допомогу від Міжнародної організації з міграції буде доступною у Харкові з 11 жовтня 2023 року.
Для отримання додаткової інформації щодо програми багатоцільової грошової допомоги від МОМ можна звернутися на гарячу лінію:
- (095) 106−55−55 (безкоштовно лише для Vodafone);
- (096) 106−55−55 (безкоштовно лише для «Київстар»);
- 0 800 210 555 (безкоштовно для всіх операторів).
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