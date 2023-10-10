До закриття міжбанку курс долара знизився на 8 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 2 копійки у купівлі та на 4 копійки у продажу.
Курс валют на вечір 10 жовтня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 10 жовтня
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Закриття 10 жовтня
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Зміни
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36,55/36,57
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36,47/36,49
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8/8
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38,61/38,61
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38,63/38,65
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2/4
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,20 грн. Євро купують за 40,02 грн, а продають за 40,75 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,14−38,23, євро — 40,45−40,65 грн.
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