Курс валют на вечір 10 жовтня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара знизився на 8 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 2 копійки у купівлі та на 4 копійки у продажу.

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Валюта Відкриття 10 жовтня Закриття 10 жовтня Зміни долар 36,55/36,57 36,47/36,49 8/8 євро 38,61/38,61 38,63/38,65 2/4

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,20 грн. Євро купують за 40,02 грн, а продають за 40,75 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,14−38,23, євро — 40,45−40,65 грн.

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