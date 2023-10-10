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10 жовтня 2023, 16:55 Читать на русском

Працівники Tesla у ФРН вступають у профспілку через зростання ризиків

Люди, які працюють на німецькій фабриці Tesla, все охочіше вступають до профспілкової організації IG Metall. Вони керуються тривогами, пов'язаними зі станом здоров'я, безпекою та надто високими навантаженнями, зазначає аналітик Cauvo Capital Vladimir Belyayev.

Люди, які працюють на німецькій фабриці Tesla, все охочіше вступають до профспілкової організації IG Metall.

Дефіцит фахівців та невідповідність норм безпеки на роботі заявленим стандартам вже спричинили значну кількість трагічних інцидентів на виробничих лініях. Крім того, близько 30% штату автогіганта вирішили піти з роботи через хворобу.

Члени профспілкової організації розмовляли зі співробітниками підприємства біля виходу з нього, на платформах розташованих поруч станцій і навіть усередині самої фабрики. При цьому серед людей розповсюджували стікери, що закликають разом боротися за безпечну та чесну роботу в Tesla.

Наприкінці минулого тижня представники менеджменту автовиробника зустрілися із працівниками для обговорення питання про присутність співробітників IG Metall на території заводу. В цьому розглядалися неоднозначні методи профспілки та її реальні цілі. У відповідь представники даної організації заявили, що законодавство надає всім робітникам право вступати до профспілки, а також відкрито заявляти про це на своєму місці роботи.

Чисельність персоналу фабрики Tesla не відповідає амбітним виробничим планам

У IG Metall не сказали, скільки конкретно співробітників Tesla вступило до цієї організації, але повідомили, що останнім часом фіксується суттєве зростання їхньої кількості.

Раніше частина працівників компанії повідомила, що умови праці їх повністю влаштовують, тоді як інші зазначили: тиск, який вони відчувають, надмірно великий. Також надійшли окремі повідомлення про значну кількість нещасних випадків і складнощі з отриманням виплат за роботу понаднормово. Крім того, деякі співробітники німецького заводу Tesla заявили, що їм не дозволяли спілкуватися із засобами масової інформації.

За словами деяких робітників компанії, у ситуації, коли потрібно працювати з дуже високою швидкістю, забезпечити належний рівень безпеки неймовірно важко. Вони зазначають, що чисельність персоналу надто мала для виконання поставлених завдань, а також кажуть, що мають намір змінити роботу в разі відсутності змін в умовах праці.

Цінні папери Tesla, як зазначив аналітик компанії Cauvo Capital Vladimir Belyayev, на тлі новин знижуються на 0,33% до 259,67 долара за одиницю.

Джерело: Мінфін
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