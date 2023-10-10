Відмова від фіксованого курсу: За тиждень українці скупили майже $300 мільйонів

За перший тиждень після рішення НБУ відмовитися від фіксованого курсу гривні і перейти до режиму його контрольованої гнучкості чиста купівля валюти населенням склала $291,8 млн, що у 2,3 раза більше, ніж за останній тиждень вересня. Про це повідомляє Бізнес Цензор з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними Національного банку, піковий попит населення на валюту фіксувався 2 та 3 жовтня — у день оголошення про зміну режиму курсоутворення та у перший день відмови від фіксованого курсу. Чиста купівля валюти у ці дні склала $85,9 млн та $82 млн.

Водночас вже в останні дні минулого тижня цей показник знизився до $37,4 млн і $39,5 млн відповідно.

Готівковий ринок

Найбільший попит на валюту Нацбанк зафіксував на готівковому ринку, де чиста купівля валюти населенням за минулий робочий тиждень склала $187 млн, що у 2,7 раза перевищує показник попереднього тижня.

Однак протягом тижня попит на готівкову валюту знижувався: із $70,5 млн у понеділок до $55,7 млн у вівторок і до $17 млн в останні два дні минулого тижня, повернувшись до рівнів, які спостерігалися в останні дні вересня.

Безготівковий ринок

На безготівковому ринку чиста купівля валюти населенням зросла за тиждень у 1,8 раза — до $104,8 млн, але без таких значних коливань, складаючи близько $20 млн щодня.

Загалом за минулий тиждень долар в обмінниках подорожчав лише приблизно на 13 коп. — до рівня 38,13 грн/$, хоча у день зміни режиму його курс сягав 38,3 грн/$. Цього тижня гривня зміцнилася приблизно на 5 копійок.

На безготівковому ринку у тиждень зміни курсового режиму купівля клієнтами банків валюти зросла на 35,3% — до $1,71 млрд, тоді як продаж скоротився лише на 6% — до $0,83 млрд.

Водночас на 86,3% — до $1,44 млрд — підскочили обсяги операцій між банками.

На безготівковому ринку основний стрибок попиту стався в перший день нового курсового режиму — 3 жовтня: купівля клієнтами зросла до $559 млн, операції між банками — до $602 млн, тоді як в останні два дні тижня ці показники опустилися в середньому до $264 млн і $192 млн.

Водночас у четвер-п'ятницю продаж валюти збільшився до $200 млн на день із $123 млн у день зміни режиму та $150 млн на інші дні тижня.