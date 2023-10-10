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10 жовтня 2023, 17:08 Читать на русском

МХП викупить 30,2% євробондів-2024 на $500 мільйонів за 85% від номіналу

Пропозицію агрохолдингу МХП, найбільшого виробника курятини в Україні, про викуп за 85% від номіналу єврооблігацій на $500 млн із погашенням 10 травня 2024 року прийняли власники єврооблігацій на загальну номінальну суму $150,797 млн, або приблизно 30,2% від непогашеної сукупної суми облігацій, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Пропозицію агрохолдингу МХП, найбільшого виробника курятини в Україні, про викуп за 85% від номіналу єврооблігацій на $500 млн із погашенням 10 травня 2024 року прийняли власники єврооблігацій на загальну номінальну суму $150,797 млн, або приблизно 30,2% від непогашеної сукупної суми облігацій, повідомляє Інтерфакс-Україна.►Читайтетелеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новиниАгрохолдинг до кінця дня 26 жовтня очікує та готовий прийняти пропозиції щодо викупу облігацій за ціною 75% від номіналу, а 27 жовтня планує оголосити остаточні результати оголошеного 25 вересня тендера з викупу облігацій.
Фото: performancesuretybonds.com

Читайтетелеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Агрохолдинг до кінця дня 26 жовтня очікує та готовий прийняти пропозиції щодо викупу облігацій за ціною 75% від номіналу, а 27 жовтня планує оголосити остаточні результати оголошеного 25 вересня тендера з викупу облігацій.

Облігації, куплені в межах тендерної пропозиції, буде анульовано, нагадали його умови в агрохолдингу.

Нагадаємо

МХП у пропозиції про викуп зазначив, що до 9 жовтня приймає заявки за ціною 85% від номіналу, а пізніше — по 75% від номіналу.

Холдинг також повідомив, що досяг принципової угоди з низкою міжнародних фінансових інститутів та організацій розвитку (МФІ) про укладення кредитних угод на загальну суму до $400 млн, надходження від яких можуть бути використані для викупу.

Пізніше стало відомо, що одним із таких МФІ на суму $100 млн виступає Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Зазначалося, що метою тендерної пропозиції є активне й обачне вирішення проблеми заборгованості компанії за облігаціями до настання терміну їх погашення в контексті війни, яка триває в Україні, і пов'язаних із нею операційних і фінансових ризиків.

Згідно з даними Франкфуртської фондової біржі, оголошення про викуп призвело до зростання котирувань євробондів МХП із купоном 7,75% і погашенням у 2024 році з 67,96% номіналу до 83,37% від номіналу, і біля цього рівня вони котируються й донині.

У піврічному звіті МХП раніше зазначив, що станом на 30 червня 2023 року його вільні грошові кошти становили $502 млн, з яких $277 млн перебували в дочірніх компаній групи за межами України.

Однак агрохолдинг уточнив, що згідно з правилами репатріації, встановленими НБУ, експортна виручка має бути репатрійована в Україну протягом шести місяців, що обмежує здатність МХП використовувати ці кошти для погашення заборгованості.

На думку агрохолдингу, наразі власники єврооблігацій можуть скористатися поточним потенціалом ліквідності групи, посиленим механізмами МФІ, і зменшити свою вразливість до ризику України до погашення облігацій, зважаючи на те, що МХП не може дати гарантій, що цю ліквідність буде збережено та облігації буде погашено у строк.

МХП за перше півріччя 2023 року отримав чистий прибуток $67 млн порівняно зі збитком $89 млн у першому півріччі 2022-го, а його виручка зросла на 35% — до $1 млрд 555 млн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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mantis05
mantis05
10 жовтня 2023, 18:32
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Как юр лицо, они убрали некоторые вещи из активов, например курзавод во Франции) Как доходы- совсем забыли что брали деньги у государства, и пишут теперь не как пассивы, а как активы. Странно что курощупа за  *** еще не схватили.
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