Податкова назвала топ країн, в яких українці ховають гроші

До п'ятірки країн, до яких Державна податкова служба (ДПС) найчастіше звертається із запитами на обмін інформацією, входять Кіпр, Швейцарія, Великобританія, Німеччина і Люксембург. Про це повідомляє пресслужба ДПС.
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Переважна більшість спеціальних запитів про отримання податкової інформації скеровується до компетентних органів:
- Республіки Кіпр — 32%,
- Швейцарії — 18%,
- Великобританії — 9%,
- Німеччини, Люксембургу — по 7%,
- Нідерландів, Італії та Іспанії — по 5%,
- інших країн — 12 %.
«Результати такого обміну інформацією, а саме отримані за спеціальними запитами матеріали, мають вирішальний вплив на подальший перебіг контрольно-перевірочних заходів та дозволяють охопити перевіркою ті питання, які тривалий час залишались поза податковим контролем, але щодо яких від іноземних державних органів отримано інформацію/документи, що свідчать про порушення податкового, валютного та іншого законодавства», — йдеться в повідомленні.
Водночас отримана від іноземних компетентних органів інформація також використовується при формуванні доказової бази, якісного документування порушень, допомагає формувати зразкові кейси для підтримки позиції ДПС під час судових оскаржень, що в підсумку забезпечує надходження грошових зобов’язань до бюджету.
«Державна податкова служба України вдячна партнерам — іноземним компетентним органам за якісну взаємодію та плідну співпрацю з питань обміну податковою інформацією в контексті протидії міжнародним схемам розмивання бази оподаткування та виведення прибутків з-під оподаткування», — додали в ДПС.
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Ми хочемо запитати вас, чи вам подобаються їх слухати, які теми вас цікавлять, і про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.
Коментарі - 12
LLC мне не поможет потому что надо дважды заплатить , поможет только смена налоговой резиденции , лучшая — арабские эмираты . Если будет припекать то так и случиться .
1. Название —
Міжнародний обмін податковою інформацією — ефективний інструмент контролю в межах трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування
2. Приамбула этого пресс — релиза — …З метою забезпечення ефективної боротьби із ухиленням від сплати податків та їх мінімізацією на міжнародному рівні переважна більшість країн імплементувала міжнародні стандарти прозорості та обміну інформацією у податковій сфері…
3. И личный вопрос -что такое в вашем понимании — …прятать деньги ..? И почему в оригинале этой статьи такого слова …прятать.. нет?
Может я ошибаюсь, но присутствует какой то элемент «информационной манипуляции».
4. Я думаю, вы отлично понимаете, что говорить о… прятать… можно только после решения компетентных органов, не говоря о Судах.
не пытайтесь понять совок …
30 лет прошло, а это глубокая травма детства … сейчас у руля дети совковых родителей …
не зря моисей по пустыне 40 лет водил …
с какого перепугу ?
мало ли кто и что прячет ? это не преступление. Преступлением это станет после решения суда.
В первоисточнике говорится о гораздо более жестких вещах — о «отримано інформацію/документи, що свідчать про порушення податкового, валютного та іншого законодавства.»
это вам не детское «прятание». это многие годы за решеткой и с конфискацией…
у нас 6 млн беженцев которые получают выплату , они «прячут» ?
я просто написал что первоисточник — не о каком-то «прятании» , а о серьезных вещах.
Если бы вы обладали таким «преимуществом», то могли бы заметить, что в оригинале этого «пресс релиза» отсутствует понятие (как уголовное так и имеющее обычное значение) …прятать... При этом, могли бы обратить внимание на следующее -мой комментарий не является фактом обсуждения самого пресс -релиза, а направлен к редакции «Минфина» и выражает мое недовольство политикой редактора этой публикации.
Так вам понятно?
Спасибо за понимание.
там о серьезных и криминальных вещах.
Я полностью согласен с вашим постом.