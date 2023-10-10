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10 жовтня 2023, 13:03 Читать на русском

Податкова назвала топ країн, в яких українці ховають гроші

До п'ятірки країн, до яких Державна податкова служба (ДПС) найчастіше звертається із запитами на обмін інформацією, входять Кіпр, Швейцарія, Великобританія, Німеччина і Люксембург. Про це повідомляє пресслужба ДПС.

До п'ятірки країн, до яких Державна податкова служба (ДПС) найчастіше звертається із запитами на обмін інформацією, входять Кіпр, Швейцарія, Великобританія, Німеччина і Люксембург.
Фото: pixabay.com

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Переважна більшість спеціальних запитів про отримання податкової інформації скеровується до компетентних органів:

  • Республіки Кіпр — 32%,
  • Швейцарії — 18%,
  • Великобританії — 9%,
  • Німеччини, Люксембургу — по 7%,
  • Нідерландів, Італії та Іспанії — по 5%,
  • інших країн — 12 %.

«Результати такого обміну інформацією, а саме отримані за спеціальними запитами матеріали, мають вирішальний вплив на подальший перебіг контрольно-перевірочних заходів та дозволяють охопити перевіркою ті питання, які тривалий час залишались поза податковим контролем, але щодо яких від іноземних державних органів отримано інформацію/документи, що свідчать про порушення податкового, валютного та іншого законодавства», — йдеться в повідомленні.

Водночас отримана від іноземних компетентних органів інформація також використовується при формуванні доказової бази, якісного документування порушень, допомагає формувати зразкові кейси для підтримки позиції ДПС під час судових оскаржень, що в підсумку забезпечує надходження грошових зобов’язань до бюджету.

«Державна податкова служба України вдячна партнерам — іноземним компетентним органам за якісну взаємодію та плідну співпрацю з питань обміну податковою інформацією в контексті протидії міжнародним схемам розмивання бази оподаткування та виведення прибутків з-під оподаткування», — додали в ДПС.

Друзі вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатися про вашу роботу.

Ми хочемо запитати вас, чи вам подобаються їх слухати, які теми вас цікавлять, і про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 12

+
+83
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
10 жовтня 2023, 13:11
#
Вот же интересно , как порыться в карманах — то обмен данными работает , а вот как надо подтвердить уплаченные налоги в другой стране — принесите бумажку с печатью министерства финансов сша …
+
0
mantis05
mantis05
10 жовтня 2023, 14:38
#
Всё зависит от суммы и надобности) если тебе надо по-честному вывести законные средства- ноги поломаешь. А если знаешь как минимизировать и спасать свои деньги- тобой интересоваться начнут. LLC в помощь, с них налоговая только облизываться может
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
10 жовтня 2023, 14:40
#
Я тебе подскажу такую мысль что у нас сейчас есть закон про КИК , и там штрафы писец за не регистрацию .

LLC мне не поможет потому что надо дважды заплатить , поможет только смена налоговой резиденции , лучшая — арабские эмираты . Если будет припекать то так и случиться .
+
+45
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
10 жовтня 2023, 13:20
#
Уважаемая редакция! Благодаря вашему сотруднику, который готовил этот материал, был полностью изменен смысл статьи от налоговой.
1. Название —
Міжнародний обмін податковою інформацією — ефективний інструмент контролю в межах трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування
2. Приамбула этого пресс — релиза — …З метою забезпечення ефективної боротьби із ухиленням від сплати податків та їх мінімізацією на міжнародному рівні переважна більшість країн імплементувала міжнародні стандарти прозорості та обміну інформацією у податковій сфері…
3. И личный вопрос -что такое в вашем понимании — …прятать деньги ..? И почему в оригинале этой статьи такого слова …прятать.. нет?
Может я ошибаюсь, но присутствует какой то элемент «информационной манипуляции».
4. Я думаю, вы отлично понимаете, что говорить о… прятать… можно только после решения компетентных органов, не говоря о Судах.

+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
10 жовтня 2023, 13:23
#
По старой советской традиции, деньги «прячут», а перед этим их «выводят» … потому что у советского человека не может быть валюты, а тем более счета за границей …

не пытайтесь понять совок …

30 лет прошло, а это глубокая травма детства … сейчас у руля дети совковых родителей …

не зря моисей по пустыне 40 лет водил …
+
0
yarg
yarg
10 жовтня 2023, 13:27
#
4. Я думаю, вы отлично понимаете, что говорить о… прятать… можно только после решения компетентных органов, не говоря о Судах.

с какого перепугу ?
мало ли кто и что прячет ? это не преступление. Преступлением это станет после решения суда.
В первоисточнике говорится о гораздо более жестких вещах — о «отримано інформацію/документи, що свідчать про порушення податкового, валютного та іншого законодавства.»
это вам не детское «прятание». это многие годы за решеткой и с конфискацией…
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
10 жовтня 2023, 13:29
#
Можете пояснить термин «прятать» , я открыл счет в латвийском банке на законных основаниях , а «прячу» ?

у нас 6 млн беженцев которые получают выплату , они «прячут» ?
+
0
yarg
yarg
10 жовтня 2023, 13:35
#
Это наверное вопрос не ко мне , а к автору статьи , который употребил этот термин.
я просто написал что первоисточник — не о каком-то «прятании» , а о серьезных вещах.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
10 жовтня 2023, 13:33
#
Вот я вам скажу, что наличие высшего образования, прежде всего «символизируется» умением систематизировать полученную информацию.
Если бы вы обладали таким «преимуществом», то могли бы заметить, что в оригинале этого «пресс релиза» отсутствует понятие (как уголовное так и имеющее обычное значение) …прятать... При этом, могли бы обратить внимание на следующее -мой комментарий не является фактом обсуждения самого пресс -релиза, а направлен к редакции «Минфина» и выражает мое недовольство политикой редактора этой публикации.
Так вам понятно?
Спасибо за понимание.
+
0
yarg
yarg
10 жовтня 2023, 13:37
#
Ну так я и сказал что в первоисточнике нет никакого детского прятания.
там о серьезных и криминальных вещах.
Я полностью согласен с вашим постом.
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+15
mantis05
mantis05
10 жовтня 2023, 14:38
#
Презумпция виновности, чо
+
0
Roofil
Roofil
10 жовтня 2023, 14:56
#
А не в Омані?
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