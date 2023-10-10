Податкова назвала топ країн, в яких українці ховають гроші

До п'ятірки країн, до яких Державна податкова служба (ДПС) найчастіше звертається із запитами на обмін інформацією, входять Кіпр, Швейцарія, Великобританія, Німеччина і Люксембург. Про це повідомляє пресслужба ДПС.

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Переважна більшість спеціальних запитів про отримання податкової інформації скеровується до компетентних органів:

Республіки Кіпр — 32%,

Швейцарії — 18%,

Великобританії — 9%,

Німеччини, Люксембургу — по 7%,

Нідерландів, Італії та Іспанії — по 5%,

інших країн — 12 %.

«Результати такого обміну інформацією, а саме отримані за спеціальними запитами матеріали, мають вирішальний вплив на подальший перебіг контрольно-перевірочних заходів та дозволяють охопити перевіркою ті питання, які тривалий час залишались поза податковим контролем, але щодо яких від іноземних державних органів отримано інформацію/документи, що свідчать про порушення податкового, валютного та іншого законодавства», — йдеться в повідомленні.

Водночас отримана від іноземних компетентних органів інформація також використовується при формуванні доказової бази, якісного документування порушень, допомагає формувати зразкові кейси для підтримки позиції ДПС під час судових оскаржень, що в підсумку забезпечує надходження грошових зобов’язань до бюджету.

«Державна податкова служба України вдячна партнерам — іноземним компетентним органам за якісну взаємодію та плідну співпрацю з питань обміну податковою інформацією в контексті протидії міжнародним схемам розмивання бази оподаткування та виведення прибутків з-під оподаткування», — додали в ДПС.

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