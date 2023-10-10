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10 жовтня 2023, 11:01 Читать на русском

Продажі Tesla в Китаї продовжують знижуватися: що потрібно знати вранці

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Головні новини закордонних ринків цього ранку.
Фото: pixabay.com

Фондові індекси США зросли у понеділок

S&P 500 та індекс Dow Jones додали 0,6%, а високотехнологічний Nasdaq збільшився на 0,4%.

Настрої на Волл-стріт покращилися після нових сигналів від чиновників Федеральної резервної системи США щодо можливої подальшої паузи у циклі підвищення відсоткових ставок.

У понеділок заступник голови ФРС Філіп Джефферсон заявив, що останні дані щодо інфляції подають надію.

Тим часом учасники ринку продовжили скуповувати золото та інші притулки на тлі потенційних наслідків нового конфлікту на Близькому Сході між Ізраїлем та палестинським військовим угрупованням ХАМАС.

Ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону переважно зростають

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index зріс на 0,8%, японський Nikkei додав 2,3%, південнокорейський Kospi подорожчав на 0,5%, сінгапурський STI збільшився на 0,8%, гонконзький Hang Seng зріс на 1,3%, а китайський Shanghai Composite знизився на 0,5%.

Все через зростання очікувань з приводу того, що американський регулятор не підвищуватиме процентні ставки на наступному засіданні в листопаді.

Крім цього, покращенню настроїв інвесторів у регіоні сприяло зниження цін на нафту після їх різкого зростання у понеділок.

Продаж електромобілів Tesla в Китаї впав на 11%

За даними Китайської асоціації легкових автомобілів Китаю, у вересні продаж електромобілів Tesla в країні скоротився до 74,1 тисячі, знизившись майже на 11% у річному обчисленні.

Новини про падіння продажів Tesla у Китаї з'явилися лише через тиждень після того, як компанія повідомила про загальне зниження постачання своїх електромобілів у третьому кварталі 2023 року порівняно з минулим кварталом, зауважує CNBC News.

Тим часом очікується, що Tesla прозвітує про свої фінансові результати за третій квартал цього року 18 жовтня.

У базовому сценарії індекс S&P 500 знизиться до кінця 2023 року і трохи зросте у 2024-му — Barclays

За прогнозами експертів з британського банку, S&P 500 закінчить 2023 рік на рівні 4 150 пунктів, що приблизно на 4,3% нижче за поточні значення.

При цьому в Barclays очікують, що до кінця наступного року індекс досягне позначки 4 500 пунктів, показавши скромне зростання на 3,8% від рівня вчорашнього закриття.

Ці прогнози є базовими сценаріями, які, на думку Barclays, реалізуються у разі «м'якої посадки» американської економіки.

У британському банку також зазначили, що дані щодо зайнятості та інфляції, листопадове засідання ФРС, а також наступний сезон корпоративної звітності у США будуть ключовими каталізаторами подальшої динаміки на американському ринку акцій до кінця року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
10 жовтня 2023, 12:18
#
Ха-ха-ха Максимка в Маске в минуса ушёл.
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