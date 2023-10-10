Зломщик криптобіржі HTX повернув кошти за нагороду, приплив у криптофонди: що нового на ринку

Зломщик криптобіржі HTX повернув кошти за нагороду 250 ETH

Криптовалютна біржа HTX (раніше Huobi) повернула вкрадені наприкінці вересня 5000 ETH (близько $7,9 млн на той момент) за винагороду для хакера 250 ETH ($409 000). Про це розповів засновник Tron Джастін Сан, який входить до консультативної ради HTX.

З його словами, зломщик зробив правильний вибір.

«Ми хотіли б висловити нашу подяку всім представникам галузі за допомогу! Зміцнення безпеки блокчейну і захист активів користувача ніколи не було простим завданням, і ми працюємо не покладаючи рук», — написав він у X (раніше Twitter).

За словами білого хакера, злом криптобіржі став можливим завдяки витоку ключів від гарячого гаманця біржі. Він порадив змінити адресу та скоротити частоту її використання.

Аналітики зафіксували найбільший з липня приплив у криптофонди

Надходження до криптовалютних інвестиційних продуктів з 30 вересня по 6 жовтня становили $78 млн проти $9 млн тижнем раніше. Такі розрахунки навели аналітики CoinShares.

Торгові обсяги зросли на 37% до $1,13 млрд.

Аналітики нагадали, що 2 жовтня стартували торги ф'ючерсними Ethereum-ETF. Сумарно інструменти залучили трохи менше ніж $10 млн за тиждень (на попередній спостерігався відтік $1,5 млн).

На цьому наголошує «помірний апетит» інвесторів у порівнянні з тим, що відбувалося під час запуску ETF на базі ф'ючерсів на біткоїн ($1 млрд). Тоді спостерігався «ажіотаж до класу активів загалом», пояснили фахівці.

У біткоїн-фондах зафіксовано приплив у $42,7 млн проти $20,4 млн у попередній звітний період.

У структури, які дозволяють відкривати шорт за першою криптовалютою, інвестори вклали $1,2 млн (тиждень тому зафіксовано відтік $1,5 млн).

Продукти на базі Solana залучили максимальні з березня 2022 року $24 млн (у попередній звітний період — $5,1 млн).

У Великій Британії почав діяти новий режим реклами криптовалют

З 8 жовтня у Великій Британії почав діяти новий режим реклами криптовалют, який запропонувало Управління фінансового нагляду Великобританії (FCA).

Після набуття чинності положеннями регулятор оновив перелік неавторизованих компаній, які «слід уникати». Список поповнився на 143 компанії, включаючи HTX (раніше Huobi) та KuCoin. Криптобіржі Binance та Coinbase відзначили як небажані ще у 2021 та 2022 році.

«Ми очікуємо, що компанії, у тому числі платформи соціальних мереж, магазини додатків, пошукові системи, реєстратори доменних імен та платіжні компанії, візьмуть до уваги випущені нами попередження і відіграють свою роль у захисті британських споживачів від незаконних рекламних акцій», — заявили в FCA.

Згідно з новими правилами, усі компанії, які хочуть просувати цифрові активи, мають бути «авторизовані або зареєстровані FCA, або їхню кампанію має затвердити уповноважена фірма».

Рекламні матеріали повинні бути «чіткими, справедливими, не вводити в оману, супроводжуватися помітними попередженнями про ризики і повинні неналежним чином стимулювати людей інвестування».

Під заборону FCA потрапляють і різні промо-акції, зокрема реферальні програми та бонуси «Приведи друга».

«Споживачі, як і раніше, повинні усвідомлювати, що криптовалюта залишається значною мірою нерегульованою і має високий ризик. Ті, хто інвестує, мають бути готові втратити всі свої гроші», — наголосив британський регулятор.

Невідповідність вимогам розцінюється як кримінальний злочин та карається «необмеженим штрафом та/або тюремним ув'язненням строком до двох років».

Команда Gitcoin втратила $460 000 через помилкову транзакцію

Представники платформи крипторозробників Gitcoin зізналися у втраті 521 440 GTC на суму близько $460 000 після помилкового переказу коштів на безповоротну адресу контракту.

Керівник проєкту під псевдонімом CoachJonathan опублікував подробиці інциденту на форумі. За його словами, транзакція GTC зі скарбниці призначалася для «мерчу, мемів та маркетингового бюджету».

Однак активи відправили не на адресу з мультипідписом, а на контракт токена. В результаті кошти застрягли без можливості їхнього повернення.

«Великі власники токенів і особи, що підписують з мультисігом, зобов'язані виявляти особливу обачність, коли справа доходить до поводження з коштами, які їм не належать (включаючи мене)», — зазначив CoachJonathan.

Представник платформи попросив вибачення перед учасниками спільноти та пообіцяв не допускати подібних ситуацій у майбутньому.

Щоб уникнути повторення інциденту, команда Gitcoin запропонувала покращити заходи безпеки та призначити чітку відповідальність у разі повторення помилок.