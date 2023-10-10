Україна розпочала консультації з власниками облігацій щодо реструктуризації $20 мільярдів держборгу

Україна раніше запланованого терміну розпочала попередні консультації з іноземними власниками облігацій щодо реструктуризації виплат на $20 млрд. Про це повідомляє Reuters.

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За даними джерел агентства, консультації ведуться вже кілька тижнів. Їх координує урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Поточні консультації мають неофіційний характер. Переговори з власниками облігацій мали розпочатися на початку наступного року, але Україна прагне домовитися про реструктуризацію якнайшвидше, щоб залучати нове фінансування.

У серпні 2022 року власники облігацій домовилися про дворічне заморожування виплат. Більшість двосторонніх кредиторів України призупинили зобов’язання по виплаті до 2027 року, і деякі аналітики очікували, що Україна може попросити своїх власників облігацій про відповідне продовження.

У Буци було багато прямих зустрічей з кредиторами, повідомило джерело, знайоме з обговоренням, на умовах анонімності. Джерело додало, що Україна прагне вийти на ринки на ранній стадії, щоб допомогти зміцнити доступ до фінансування, поки її програма МВФ розрахована до 2027 року.

Нагадаємо

У рамках чотирирічної кредитної програми МВФ на суму $15,6 млрд Фонд передбачав, що Україна має провести реструктуризацію держборгу, але не вказав терміни.

Передбачається, що у рамках реструктуризації Україна випустить нові облігації.

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