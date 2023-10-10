Україна розпочала консультації з власниками облігацій щодо реструктуризації $20 мільярдів держборгу

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

10 жовтня 2023, 9:27 Читать на русском

Україна розпочала консультації з власниками облігацій щодо реструктуризації $20 мільярдів держборгу

Україна раніше запланованого терміну розпочала попередні консультації з іноземними власниками облігацій щодо реструктуризації виплат на $20 млрд. Про це повідомляє Reuters.

Україна раніше запланованого терміну розпочала попередні консультації з іноземними власниками облігацій щодо реструктуризації виплат на $20 млрд.
Фото: pixabay.com

Читайтесторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За даними джерел агентства, консультації ведуться вже кілька тижнів. Їх координує урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Поточні консультації мають неофіційний характер. Переговори з власниками облігацій мали розпочатися на початку наступного року, але Україна прагне домовитися про реструктуризацію якнайшвидше, щоб залучати нове фінансування.

У серпні 2022 року власники облігацій домовилися про дворічне заморожування виплат. Більшість двосторонніх кредиторів України призупинили зобов’язання по виплаті до 2027 року, і деякі аналітики очікували, що Україна може попросити своїх власників облігацій про відповідне продовження.

У Буци було багато прямих зустрічей з кредиторами, повідомило джерело, знайоме з обговоренням, на умовах анонімності. Джерело додало, що Україна прагне вийти на ринки на ранній стадії, щоб допомогти зміцнити доступ до фінансування, поки її програма МВФ розрахована до 2027 року.

Нагадаємо

У рамках чотирирічної кредитної програми МВФ на суму $15,6 млрд Фонд передбачав, що Україна має провести реструктуризацію держборгу, але не вказав терміни.

Передбачається, що у рамках реструктуризації Україна випустить нові облігації.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатися про вашу роботу.

Ми хочемо запитати вас, чи вам подобаються їх слухати, які теми вас цікавлять, і про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

Пройти опитування

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
TAN72
TAN72
10 жовтня 2023, 10:59
#
Первые кирпичики с пирамиды зашевелились.
+
+30
Genna Smatko
Genna Smatko
10 жовтня 2023, 12:19
#
Нужно объяснить иностранцам раз и навсегда что всё что мы кому-то должны мы прощаем.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами