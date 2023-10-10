Минулої доби українські захисники ліквідували ще 350 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 283 080 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 9 жовтня: 450 російських окупантів, 6 танків та 17 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 283080 (+450) осіб,
- танків — 4829 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 9129 (+3) од,
- артилерійських систем — 6713 (+7) од,
- РСЗВ — 808 (+0) од,
- засоби ППО — 544 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5207 (+17),
- крилаті ракети — 1530 (+0),
- кораблі /катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9125 (+12) од,
- спеціальна техніка — 961 (+2).
Джерело: Мінфін
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